Crème de chou-fleur (pas de crème) au curry

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 55 minutes

Rendement: 4 à 6 portions

Ingrédients

Pour la soupe

1 oignon moyen, haché grossièrement

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive + 15 ml (1 c. à soupe) pour le service

1 tête de chou-fleur, coupé grossièrement en florets

125 ml (1/2 tasse) + 1 L (4 tasses) de bouillon de légumes, réduit en sodium

15 ml (1 c. à soupe) de miel

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre de cari

Une pincée de poivre de cayenne (au goût)

Poivre fraîchement moulu et sel

Pour la garniture

Pesto de basilic maison ou du commerce

Micropousses

Flocons de piments séchés

Pain naan, pour le service

Préparation

Dans une casserole ou une cocotte en fonte d’une capacité minimale de 4 L, faire revenir l’oignon dans l’ huile à feu doux pendant 15 minutes, en brassant régulièrement. Il est important de ne pas faire brunir l’oignon afin de conserver le goût propre au chou-fleur, ajouté à la prochaine étape. Ajouter le chou-fleur et 125 ml (1/2 tasse) de bouillon. Augmenter légèrement le feu à moyen-doux et couvrir. Cuire de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le chou-fleur soit tendre. Ajouter 1 L (4 tasses) de bouillon, le miel, la poudre de cari et le poivre de cayenne. Poursuivre la cuisson pendant 20 minutes. Le chou-fleur devrait se défaire facilement. Réserver. Au mélangeur, réduire la soupe en une purée lisse. Saler et poivrer. Laisser reposer 15 minutes pour que la soupe épaississe. Au moment de servir, ajouter un peu d’eau si la consistance de la soupe est trop épaisse. Servir avec un filet d’ huile d’olive et les éléments de la garniture, si désiré.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.