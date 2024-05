Les coups de coeur gourmands de notre rédactrice en chef

Ces découvertes, testées et approuvées par notre rédactrice en chef Julie Gobeil, feront le bonheur des plus fins foodies.

Les granolas Nutbrown de l’entreprise québécoise La fourmi bionique

L’entreprise a récemment rafraîchi les emballages. Amandes, graines de tournesol et noix de cajou apparaissent toutes avant le sucre dans la liste d’ingrédients, ce qui n’empêche pas la version Nature de goûter le ciel le miel.

5,49 $ pour 180g | 13,99 $ pour 510 g

Vendu dans les supermarchés Metro, Avril et Tau, ainsi que dans plusieurs magasins IGA et boutiques d’aliments naturels. Aussi vendu sur le site de La Fourmi bionique.

Les lupins rôtis de Croque lupin, de Lévis

Le meilleur côté de cette collation croquante, qui rappelle les mélanges de noix servis dans les bars, c’est sa teneur en protéines (de 13 à 19 g par portion de 50 g, selon les variétés). Le moins bon côté ? Vous risquez de ruiner votre appétit pour le souper si vous passez à travers du sac sans vous en rendre compte, comme j’ai bien failli le faire !

5,99 $ pour 120g. Vendu dans plusieurs épiceries fines.

Le maïs soufflé au piment jalapeño de la marque québécoise French cancan

Seuls les membres de Costco les connaissaient jusqu’à tout récemment. Le petit goût fumé et épicé de cette variété m’avait déjà conquise après quelques bouchées. Le sac de popcorn sucré-salé s’est aussi vidé très vite chez nous. Verdict : légèrement addictif !

6,49 $ pour 398 g chez Costco, 3,99 $ pour 138 à 256 g (selon les saveurs) chez Metro, Super C, Maxi et Bureau en gros.

Le fauxgourt végétal fait à base de noix de coco et de protéines pois de Silk, produit à l’usine Danone de Boucherville



Sa texture imite très bien celle d’un yogourt grec, et son petit arrière-goût végétal se fait oublier après deux bouchées (surtout quand il est masqué par la saveur de lime des Keys). Ça donne un petit déjeuner ou une collation qui « bourre un coin », comme on dit par chez nous.

De 4,99 $ à 6,99 $ pour 500 g, selon les supermarchés.

Le soda artisanal à la cascara (l’enveloppe de la cerise de café) et à l’argousier concocté par deux entreprises montréalaises : Fin Soda et Café Pista



Le goût délicat de cette infusion effervescente provient entre autres de la fleur de café et des fraises du Québec. À servir sur glace à l’heure de l’apéritif, tel quel ou avec une demi-once de gin.

5,99$ la canette de 250 ml, dans les cafés Pista et sur le site de l’entreprise.

La meilleure pizza surgelée vendue au supermarché



Un jury composé de plusieurs de mes collègues l’a élue meilleure pizza du commerce dans ce palmarès. J’ajoute ma voix à leur concert d’éloges : cette pizza de marque maison, protégée par un joli emballage noir, est la plus délicieuse que j’aie eu l’occasion de sortir moi-même du four. Ce n’est pas le produit le moins cher de l’épicerie ni le plus écolo (il est importé d’Italie), mais j’insiste : il vaut un essai !

7,99 $ la pizza de 420 g dans les épiceries Provigo et Maxi.

Le sel d’ail noir de La terre du 9, de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce



Ce sel de finition composé à plus de 50 % d’ail longuement chauffé, puis séché, ajoute un petit goût de revenez-y à presque n’importe quel plat. Depuis quelques semaines, mes œufs brouillés, mes pommes de terre au four, mes viandes grillées et mes légumes vapeur ou rôtis gagnent, grâce à cet assaisonnement surprenant, une fort agréable touche d’umami.

16,99 $ le pot de 95 g.

Le SVNS Hard 7-up



Une boisson alcoolisée rafraîchissante vendue en deux versions : originale ou, celle que j’ai préférée, à la limonade. Ce cooler à 7 % d’alcool créé par la Brasserie Labatt pour PepsiCo rappelle vraiment le 7up (diète, puisqu’il est sucré à l’aide d’édulcorants), mais avec un goût de malt bien perceptible. À glisser dans la glacière cet été !

15,99 $ pour 6 canettes de 355 ml, ou 26,99 $ pour 12 canettes. Vendu dans les supermarchés.

Le chardonnay Fleur du cap du producteur sud-africain Bergkelder



Une bouteille à 14,70 $ qui accompagne très bien le poulet «épouse-moi». Ce vin sec contrebalance le gras de la sauce à la crème, tout en s’accordant avec l’assaisonnement. Un peu plus de budget pour la soirée ? Le chardonnay Constitution Road (25,60 $) de Robertson Winery, un autre vignoble sud-africain, a plus de corps et des arômes rappelant à la fois le beurre et les fruits tropicaux. Un autre bon choix pour les plats en sauce à la crème.

Les tortillas, la salsa et la sauce piquante à la mangue de la marque québécoise MTL Gringo



Il n’y a pas de gêne à souligner une occasion avec un plat de nachos débordant de fromage ! Si vous vous laissez tenter, je suggère d’opter pour ces produits préparés au Québec.

Vendus dans les supermarchés Metro et plusieurs épiceries fines ou indépendantes.

