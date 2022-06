Des recettes savoureuses prêtes en moins de 35 minutes 1 / 5 Photo : Sian Richards et Erik Putz Kébabs de bœuf et salade de persil Plutôt que de transformer notre bœuf haché en boulettes de burger, on en fait de savoureux kébabs, à déguster avec une sauce au yogourt.

Rien ne se perd

Les ingrédients achetés pour ces recettes n’ont pas tous été utilisés ? Voici des idées pour les apprêter.

POIS MANGE-TOUT

Légumes croquants express Faire fondre 2 c. à thé de beurre dans une poêle de grandeur moyenne. Y cuire 1/2 paquet de 170 g de pois mange-tout jusqu’à ce qu’ils soient al dente, 2 ou 3 minutes. Ajouter en remuant 2 c.à soupe de chapelure de pain frais et 1 1/2 c. à thé de zeste de citron. Poursuivre la cuisson 1 minute.

Pâtes printanières Dans une grande poêle, chauffer 4 c. à soupe d’huile d’olive sur feu moyen. Ajouter 1/2 paquet de 170 g de pois mangetout tranchés finement, 1 gousse d’ail hachée, 1/4 c. à thé de chili broyé et 1/4 c. à thé de sel. Cuire 30 secondes. Faire cuire 1/2 paquet de 900 g de spaghettinis, puis les ajouter dans la poêle avec 4 c. à soupe de basilic haché. Mélanger. Parsemer de parmesan râpé.

VINAIGRE BALSAMIQUE BLANC

Fraises aigres-douces Mélanger 454 g de fraises équeutées et coupées en 2 avec 2 c. à soupe de sucre et 2 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc. Laisser reposer 20 minutes. Servir sur de la crème glacée.

Salade de cerises et d’amandes Fouetter ensemble 1 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc, 1 c. à soupe d’huile de canola, 1/4 c. à thé de moutarde de Dijon et 1/8 c. à thé de sel. Verser en filet sur un mélange de verdures. Garnir de cerises dénoyautées coupées en 2 et d’amandes effilées, grillées.

CAROTTES

Salade de rubans À l’aide d’un économe, tailler 4 carottes en rubans. Mélanger avec 4 c. à soupe de basilic haché, 4 c. à soupe de persil haché, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 2 c. à soupe de jus de citron et 1/4 c. à thé de sel. Assaisonner de poivre fraîchement moulu.

Gruau aux carottes Dans une casserole, faire sauter 1 carotte râpée dans 1 c. à soupe de beurre jusqu’à ce qu’elle soit tendre, 3 ou 4 minutes. Ajouter 250 ml de flocons d’avoine à cuisson rapide, 250 ml de lait, 125 ml d’eau, 2 c. à soupe de cassonade et 1 c. à thé de cannelle. Remuer. Cuire jusqu’à ce que le mélange soit épais, 3 ou 4 minutes. Saupoudrer de pacanes hachées.

TORTILLAS DE MAÏS

Quesadillas-déjeuner Mélanger 125 ml de monterey jack et 2 c. à soupe de coriandre fraîche. Répartir sur la moitié de la surface de 2 tortillas. Plier le côté non garni de chaque tortilla par-dessus le fromage. Faire dorer dans une poêle antiadhésive, sur feu moyen, 2 ou 3 minutes de chaque côté. Garnir d’œufs frits, de crème sure et de sauce sriracha.

Croustilles de maïs Répartir, en badigeonnant, 1 c. à thé d’huile de canola sur 2 tortillas. Couper chaque tortilla en 2, puis en lanières de 1 cm (1/2 po). Sur une plaque à cuisson, mélanger les lanières avec 1/2 c. à thé de sucre, 1/2 c. à thé de paprika et 1/2 c. à thé de sel d’ail afin de les enrober. Cuire au four à 200°C (400°F) jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes, 7 ou 8 minutes.

MENTHE FRAÎCHE

Thé glacé aux mûres Dans un pichet, mélanger 1 barquette de mûres, de 4 à 6 tiges de menthe et 4 c. à soupe de sucre. Ajouter 2 litres d’eau bouillie qu’on a laissé un peu tiédir. Remuer jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Réfrigérer pendant 3 heures. Servir avec des glaçons.

Chutney frais Dans un bol, mélanger 2 miniconcombres tranchés, 1/2 mangue hachée, 1 c. à soupe de menthe hachée, 1 c. à thé de miel, 1c. à thé de vinaigre blanc et 1/8 c. à thé de sel. Utiliser comme condiment dans des hamburgers.