Frittata aux épinards et aux tomates séchées

Une frittata ressemble à une omelette, mais elle est cuite dans une poêle ou dans un plat carré, au four. Pour la rendre plus consistante, on y a ajouté quelques cubes de pain de blé qui vont s’imbiber des saveurs de la frittata et la rendre plus savoureuse. On la sert chaude ou froide, au diner ou au déjeuner!