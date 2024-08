Les meilleures croustilles assaisonnées selon Châtelaine

Le Canada reçoit tellement d’éloges pour avoir créé les chips au ketchup. Nous en méritons encore plus pour avoir mis au point sa cousine plus piquante, la croustille assaisonnée. La saveur aurait été créée au Québec, par Yum Yum, vers la fin des années 1970 avant de traverser aux États-Unis, où elle n’était disponible que dans les cantines de prison jusqu’à ce que Frito Lay l’introduise officiellement sur le marché américain en 2016. Nos voisins du Sud continuent de se familiariser avec ce que nous connaissons depuis des décennies : un délicieux mélange de sucré, salé, épicé et une légère touche fumée.

L’équilibre est la clé. Lorsque l’équipe de Châtelaine s’est réunie pour trouver la meilleure variété de croustilles assaisonnées, nous avons constaté que l’assaisonnement dans cette catégorie variait beaucoup. Certaines marques privilégient une ou deux notes du mélange d’épices, parfois au détriment de la saveur globale.

Voici les résultats de notre test de dégustation :

Croustilles tortilla Zeste Assaisonné, Doritos, 4,27 $

Désolé, Doritos. Nos goûteurs ont unanimement affirmé que la saveur assaisonnée ne convient pas aux croustilles de maïs. Les deux goûts se concurrencent, créant une expérience gustative étrange rappelant d’abord la saveur Cool Ranch de Doritos avant de devenir acide en bouche. Cela « ne répond pas aux standards de la compétition », a noté un testeur.

Croustilles saveur assaisonnée, Compliments, 3,49 $

Quelques goûteurs ont été déçus par le manque de croquant de ces croustilles, qui semblent plus molles que les autres. Et la saveur ? « Un peu trop vinaigrée », a évalué un goûteur.

Croustilles ondulées assaisonnées, Sélection, 3,99 $

Une collation tout à fait convenable, légèrement sucrée, que peu de goûteurs ont commentée au-delà de « correctes » ou « la saveur est acceptable ».

Croustilles assaisonnées, Lay’s, 3,97 $

Pourtant l’un des fabricants originaux de chips assaisonnées, Lay’s n’est pas assez généreux en épices. « Je n’ai aucune idée de quelle saveur il s’agit », a relevé un testeur, tandis qu’un autre les a décrites comme « à peine assaisonnées. »

Croustilles ondulées assaisonnées, Great Value, 1,47 $

Les croustilles assaisonnées de Wal-Mart sont beaucoup plus épaisses que les autres versions non ondulées, ce qui a divisé les goûteurs. Quelques-uns ont désigné cette version croquante et légèrement assaisonnée comme leur favorite, tandis que d’autres ont trouvé la texture spongieuse et trop molle.

Croustilles assaisonnées, Old Dutch, 3,27 $

Tout le monde a été un peu déstabilisé par cette version plus sucrée et plus fumée des chips assaisonnées. Plusieurs testeurs ont affirmé qu’ils auraient pu les confondre avec des croustilles barbecue. Bien que la saveur soit bonne, si vous recherchez un sac de croustilles assaisonnées classiques, il se peut que vous privilégiez une autre option.

Croustilles bien assaisonnées, Miss Vickie’s, 5 $

Même dans le cadre d’un test de dégustation à l’aveugle, la texture distinctive des croustilles cuites à la marmite de Miss Vickie n’a pas échappé aux goûteurs. Ce sont les plus craquantes du lot, mais les goûteurs ont convenu qu’elles nécessiteraient beaucoup plus d’assaisonnement. « Je les décrirais comme partiellement assaisonnées », a écrit un testeur. Désolé, Miss Vickie, mais ces chips manquent de saveur !

Croustilles assaisonnées, Sans Nom, 1,49 $

Cette marque de Loblaw a souffert du problème inverse de Miss Vickie : une saveur excellente, mais une texture décevante. Vinaigrée, salée, une dose de sucre équilibrée mais un croquant presque inexistant.

Croustilles assaisonnées, Ruffles, 4 $

Ce finaliste avait un avantage en termes de texture : les goûteurs semblaient préférer les croustilles assaisonnées ondulées plutôt que lisses. Les notes salées et la texture bien craquante ont fait la différence dans ce cas-ci. Un commentaire : « Je pourrais en manger tout un sac ! »

Croutsilles ondulées pleines de saveur assaisonnées, Le choix du Président, 2,50 $

«QUOI ?!» s’est écrié Sun, notre directrice de création, lorsque j’ai retourné les papiers qui cachaient l’identité de la marque de chaque bol de croustilles. La majorité des testeurs ont été surpris de découvrir que les chips qu’ils avaient élues « meilleures chips assaisonnées » n’étaient pas celles de la marque Ruffles. Le titre du produit du Choix du Président ne ment pas : ces croustilles offrent la saveur assaisonnée la plus intense de toutes les options essayées par notre panel. Un goût « agréablement violent », a noté un membre de l’équipe, louangeant ses notes sucrées et acidulées ainsi que la texture bien croquante. Le meilleur des deux mondes !

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. L’équipe de Châtelaine l’a traduite et adaptée en juin 2024.

