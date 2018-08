Conserver les tomates en pots

Il existe deux méthodes de conservation des tomates: la congélation et la mise en conserve.

La congélation demande peu de temps de préparation. Il suffit simplement de peler et d’évider les tomates, de les cuire jusqu’à tendreté (si désiré), puis de les mettre dans un contenant hermétique ou un sac à congélation.

La mise en conserve dans des pots Mason, quant à elle, exige une préparation plus méticuleuse. Les conserves ont toutefois l’avantage d’occuper un espace plus restreint et d’être prêtes à l’utilisation. Voici comment procéder:

Prévoir 1 pot de 1 litre (ou 2 de 500 ml) pour chaque 1,5 kg (3 livres) de tomates. Inspecter et nettoyer à l’eau savonneuse les bocaux, les couvercles (bagues et disques plats) et les ustensiles, puis les rincer à fond. Chauffer les pots et les disques plats dans de l’eau frémissante non bouillante (82 °C ou 180 °F) à feu moyen jusqu’à ce qu’on soit prêt à remplir les pots. Immerger alors les tomates dans l’eau bouillante de 30 à 60 secondes, jusqu’à ce que la pelure commence à se fendiller, puis les refroidir dans un bol d’eau froide avant de les peler et de les évider. Sortir les pots de la marmite, un à la fois, en les vidant de leur eau chaude. Avant de les remplir en entassant les tomates, ajouter à chaque pot du jus de citron en bouteille (30 ml ou 2 cuillerées à soupe par litre) et du sel (5 ml ou 1 cuillerée à thé par litre) et laisser un espace libre de 1 cm (1/2 pouce) entre le dessus des tomates et le haut du pot. Retirer aussi les bulles d’air à l’aide d’une spatule de plastique qu’on glisse le long de la paroi du pot. Avant de mettre les disques pour fermer les pots, s’assurer d’enlever toute trace de tomate sur le rebord des bocaux à l’aide d’un linge propre et humide. Une fois les disques bien placés, visser les bagues (ne pas trop visser) et effectuer le traitement thermique à l’eau bouillante. Ainsi, on immerge les pots dans une marmite d’eau (l’eau doit recouvrir les pots d’au moins 2,5 cm [1 po]), on couvre et on porte à ébullition. Après 85 minutes d’ébullition, enlever le couvercle, laisser reposer 5 minutes et retirer les pots de la marmite.

Ce texte est une mise à jour d’un reportage publié le 19 juillet 2007.