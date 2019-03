Voici 10 vins véganes à découvrir… Oui ça existe!

Riesling gagnant

Ce riesling de la Péninsule du Niagara fera consensus. Surtout chez les amateurs de hockey. Élaboré au vignoble du légendaire numéro 99, Wayne Gretzky, son nez rappelle le citron et les hydrocarbures, oui, une odeur typique du riesling. Sur les papilles, l’attaque est vibrante et la subtile touche de sucre résiduel en finale ira de pair avec les plats épicés, comme un cari aux pois chiches.



Wayne Gretzky Estates No. 99 Riesling, Code SAQ: 13299136, 14,95 $