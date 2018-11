Les plus belles plantes de Noël

Poinsettia (Euphorbia pulcherrima)

On ouvre le bal avec un incontournable du temps des Fêtes : le poinsettia! Au Mexique, son pays d’origine, cette « fleur de la Nuit Sainte » est même au cœur d’un conte de Noël. Ses magnifiques bractées rouge vif, qui se déclinent en différentes couleurs, dont le rose, le blanc et le jaune, restent belles jusqu’en avril, et il est possible de les faire « fleurir » à nouveau, au prix d’un certain effort.