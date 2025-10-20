/
Mode

5 modèles de souliers essentiels pour votre garde-robe

« La chaussure, c’est 50 % d’une tenue », affirme la styliste Valérie Langlois. Quels styles sont les plus chics et polyvalents ? Voici les cinq catégories incontournables et une vingtaine de modèles irrésistibles. 
Par Marilaure Lambert
20 octobre 2025
Même si elle peut sembler accessoire lorsque vous vous habillez, la chaussure est souvent l’élément qui fait ou défait l’ensemble. Comme le dit si bien la styliste Maude Sen, « tu as beau avoir les plus beaux morceaux, si tu as la pire chaussure, tu vas complètement tuer ton look ». 

Or, de belles godasses, ce n’est pas donné. « C'est sûr que je souhaite à tous mes clients de posséder 68 paires de chaussures, mais l’important c’est d’avoir les bases », explique la styliste Caroline Bergeron. Selon elle, l’important est avant tout de faire des choix qui permettent de se créer une garde-robe intelligente, c'est-à-dire composée de vêtements polyvalents qui se combinent facilement pour maximiser vos options.

Voici donc une liste de 5 types de chaussures incontournables, créée avec l’aide de ces 3 stylistes:

Les ballerines modernes

À bout pointu ou carré, avec ou sans bride, en cuir lisse ou texturé, la ballerine est un classique qui ajoute une dose de chic et de féminité au quotidien. Délicates et simples, elles se portent avec tout. 

Simons - Ballerines Mary Jane en cuir Melba, 129$

Ardène - Ballerines à talons plats, 20$

Maguire - Ballerines à bride cheville et bout pointu en cuir Muriel, 265$

Naturalizer - Ballerines à talons plats compensés, 125$ (en solde à 100$)

Les flâneurs (avec ou sans plateformes)

Les loafers, comme on les appelle en anglais, sont indispensables pour un look corpo. Plus chics que des sneakers, mais plus confortables que des talons hauts, ces souliers sont à la fois tendance et passe-partout. Ils donnent du caractère à n’importe quelle tenue, que vous les agenciez avec un jean ou un tailleur.

Aldo - Flâneurs en cuir Ybilide, 122$

Steve Madden - Flâneurs à plateforme en cuir Langsten, 140$

Browns - Flâneurs en cuir Finch, 198$

Les bottes hautes sous le genou

Qu’elles soient cavalières ou à talon fin, ces bottes féminines vont très bien avec une robe ou une jupe et donnent une allure élégante et intemporelle.

Browns - Bottes ARTICA, 328$

Steve Madden chez Simons - Bottes genou talon bloc William, 120$

H&M - Bottes au genou à talon court (kitten heel), 85$

Les bottes western ou moto

Polyvalentes, elles s’associent autant à une robe fluide qu’à un pantalon, et elles donnent une touche urbaine ou audacieuse à votre look. 

Zara – Bottes de cow-boy en cuir brodées, 219$

Floyd – Bottes longues en cuir Odette - 170 $

Les baskets classiques 

Un indispensable pour les occasions décontractées. Si vous le portez avec une belle paire de chaussettes, il s'agence avec tout, même une jupe ou une robe. Ces chaussures sont, à la base, intemporelles, mais elles vous permettent tout de même de vous amuser. Si vous avez envie d’un peu de pep, optez pour un modèle texturé ou coloré. Sinon, choisissez plutôt un sneaker blanc, qui sera plus polyvalent.

New Balance – Baskets 471, 130$

Cariuma – Baskets Oca Low, 108$

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.

Marilaure Lambert

Marilaure Lambert collabore au magazine Châtelaine à titre de stagiaire. Elle est finissante en journalisme à l'UQAM.

