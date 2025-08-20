La mode de l’automne-hiver 2025 se joue dans les détails. Le bon sac à main donne du flair à la tenue, le sac à dos se réinvente en version chic tout en demeurant pratique, le foulard se la joue lavallière, et les colliers donnent une touche romantique et bohème aux looks. Voici les tendances à adopter pour être dans le coup cette saison.
Le béret coiffe toutes les têtes pour l’automne-hiver. Aperçu chez Dior, Bally, Sportmax et Emporio Armani, il se porte légèrement incliné sur le côté pour un look classique, ou posé bien droit pour un style plus contemporain. Dans tous les cas, il apporte une touche chic à n’importe quelle tenue. Associez-le à un trench ou à un manteau surdimensionné pour un effet décontracté, ou encore à un tailleur moderne pour casser son allure rétro.
Fabriqué au Canada, ce béret en pure laine feutrée reprend la forme classique, en plus d’être offert dans une palette de couleurs neutres automnales : noir, rouille et bourgogne. Un classique!
Pour la saison froide, le pendentif long s’impose comme le bijou incontournable. Plus il est imposant, mieux c’est : chez Gucci, Ralph Lauren et Chloé, il devient une pièce clé qui attire tous les regards. Suspendu sur un pull en maille, un chemisier fluide ou même une veste structurée, il a le pouvoir d’insuffler du caractère et de la modernité aux tenues les plus simples. Avec une robe ou un manteau bohème, il ajoute la juste dose de prestance.
J’imagine sans peine ce long collier à pompon en chaînes délicates sublimer toutes les tenues dans ma penderie : robes maxi, chemisiers masculins, t-shirts simples, chandails réconfortants…
Si je me fie aux récents défilés de Coach, Miu Miu et Bottega Veneta, le sac à dos d’inspiration écolière, mi-chic, mi-décontracté, sera partout cet automne. Structuré mais pratique, il accompagne vos allées et venues au bureau avec élégance, vous permettant de transporter avec aise votre ordinateur portable, en plus de se transformer en allié stylé du week-end.
Pensé pour les journées bien remplies, ce sac à dos en cuir végane offre une organisation intelligente – sans pour autant compromettre son look chic : un compartiment rembourré pour ordinateur de 13 pouces, des poches pratiques (pour bouteille, écouteurs, téléphone, clés, etc.) et des bretelles réglables pour un confort durable.
Star des passerelles de Chloé, Prada, Ralph Lauren, Staud et Fendi, le sac aux allures bohèmes en suède brun fait son grand retour, après quelques années d’absence. Avec sa matière douce et sa silhouette souple, il allie confort et raffinement décontracté, en plus de compléter à merveille un look composé de jeans et de bottines ou une robe fluide inspirée des années 1970. Un accessoire passe-partout qui insuffle instantanément une touche bohème-chic à la rentrée!
Format XXL, suède souple et velouté, riche teinte chocolat, breloque dorée et, en prime, de longues franges d’inspiration western. Voilà qui dynamise une tenue du matin au soir.
Une option à petit prix.
Pour l’automne 2025, Louis Vuitton, Gucci, Tagliatore, Emporio Armani et Vivetta Ponti ont multiplié les différentes manières de porter le classique carré de soie. Porté autour du cou dénudé ou noué en nœud délicat façon lavallière, ce foulard incarne une sophistication affirmée. Élégant, il sublime aussi bien une blouse en popeline de coton blanc qu’un chemisier coloré, un col roulé léger ou une encolure plus audacieuse.
Confectionné dans un mélange de viscose et de soie de mûrier, ce foulard dans les tons de la saison se porte de mille façons : noué autour du cou, au poignet, sur la tête, dans les cheveux ou même accroché à la ganse d’un sac à main au style bohème.
Pour la rentrée, la montre-bijou pour femme reprend la vedette après des années de règne de montres intelligentes. Chez Louis Vuitton comme chez Michael Kors, les modèles au cadran épuré et au bracelet en cuir classique s’imposent comme de véritables pièces maîtresses, rehaussant aussi bien un look décontracté qu’une tenue plus habillée. Élégantes et indémodables, elles insufflent illico du caractère à chaque ensemble.
SOLIOS – La Solar Curve Mini, 385$ (en solde à 308$)
Chic et intemporelle, cette montre, conçue au Québec, associe un bracelet en cuir végane à de l’acier inoxydable recyclé – des matériaux durables – et intègre une technologie solaire performante.
