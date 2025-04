8 façons de réinventer l’indémodable trench

Surdimensionné ou court, en cuir ou en denim… En 2025, le trench prend plusieurs formes et s'adapte au style personnel de chacun. Le manteau de mi-saison par excellence qui transcende les modes et les générations s'est paré de froufrous et de volants chez Viktor and Rolf’s ce printemps, tandis que The Row l’a décoré de motifs à carreaux. Avec ce pardessus léger, tout est désormais possible.

D'où vient la tendance?

L’imperméable croisé à double boutonnage et à revers, manteau utilitaire réservé aux hommes à l'origine, est entré dans la garde-robe des femmes après la Deuxième Guerre mondiale, propulsé par la maison de couture anglaise Burberry, avant d'être porté par les plus grands noms d'Hollywood.

Alors que l’enthousiasme des dernières années pour le « luxe discret » (ou l’attrait pour les pièces simples faites de matériaux raffinés) se résorbe peu à peu, le style preppy, inspiré de celui des étudiants de grandes universités américaines, gagne en popularité. Le trench, qu'il soit classique ou réinventé, s'inscrit en plein au croisement entre ces deux courants, expliquant son retour en force.

Bianca Savoie, styliste et propriétaire des boutiques Kubik, en Montérégie, encense la polyvalence de ce manteau aux lignes classiques. « Plutôt que de revêtir un veston, vous pouvez opter pour un trench qui va faire partie intégrante de votre tenue et le garder durant votre 5 à 7 ou votre souper au restaurant », suggère-t-elle.

Et que porter en dessous ? « Je conseille d’y aller avec des tenues plus festives, comme une robe à paillettes, parce que le contraste est intéressant », propose la styliste Camille Internoscia, pour qui cette pièce maîtresse de la garde-robe féminine vaut l’investissement.

Nul besoin d’avoir une occasion spéciale pour enfiler un trench, puisque celui-ci s’agence à merveille avec les tenues décontractées. Un simple t-shirt rentré dans un pantalon aura fière allure avec ce manteau à la fois chic et pratique. Vous pouvez même oser le Canadian Tuxedo, un look totalement composé de denim. « Ça se porte aussi bien avec des baskets qu'avec un talon haut », assure Bianca Savoie.

Les plus beaux trenchs

Dynamite - Trench militaire en faux cuir, 150 $

Le trench se décline aujourd’hui en une foule de matériaux. Ce modèle en faux cuir fera le bonheur de celles qui refusent de voir la vie en beige. « Avec un trench comme celui-ci, je vous suggère d'y aller en douceur pour le reste. Tout est une question de dosage. Partez avec votre pièce maîtresse – le trench – et construisez votre look », conseille Bianca Savoie.

RW&co. - Trench court à boutonnage double, 160 $

Avec sa taille élastique et sa coupe carrée qui lui donnent des allures de veste bomber, ce trench court est une parfaite réinterprétation moderne du manteau classique.

Oak and Fort - Trench surdimensionné, 188 $

Le trench classique est plus ajusté. Cette version surdimensionnée adaptée aux femmes modernes plus décontractées laisse toute la place pour des jeux de superposition.

H&M - Trench court en denim, 50 $ (en solde à 40 $)

Le trench de denim sera partout cette saison. Ce modèle écourté et carré est on ne peut plus actuel.

Desigual - Trench deux pièces, 469 $

Voilà une énième preuve que le trench s’éclate plus que jamais. Cette proposition casse les codes avec le haut qui donne l’impression qu’un jean recouvre les épaules.

Aritzia - Trench en lin, 298 $

Le trench peut aussi être léger comme tout! Ce modèle composé à 34 % de lin vous accompagnera pendant la belle saison.

Judith et Charles - Trench double boutonnage à coupe droite, 895 $

La coupe classique connaît un nouveau souffle en se déclinant en bourgogne, l’une des couleurs les plus tendance du moment. Le petit plus : ce manteau est fait dans un mélange de tissus performants d’origine italienne qui permet de le laver à la machine sans soucis.

Everlane - Trench moderne, 394 $

C’est un manteau d’une grande classe qui naît de la rencontre entre l’élégance du trench et le raffinement d’une pièce noire. La simplicité à son meilleur.