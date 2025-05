De la tête au pied (comme l’a osé Timothée Chalamet à la plus récente cérémonie des Oscars) à la petite touche beurrée dans un accessoire, cette nuance de jaune s’adapte facilement à votre style. Son principal avantage ? Elle confère un effet bonne mine à la majorité des carnations.

D’où vient la tendance ?

Les maisons de couture Loewe, Louis Vuitton et Bottega Veneta ont ouvert le bal en faisant la part belle au jaune beurre dans leurs collections, rapidement suivies par Burberry et JW Anderson. Inspiré par les beiges qui ont dominé pendant quelques saisons – propulsés par la tendance au « luxe discret » (des morceaux simples faits de matières nobles) – , cette teinte plus gaie se présente comme son évolution logique, une réponse à la morosité ambiante.

Omniprésent sur les plus récentes passerelles et dans la garde-robe des modeuses à l’orée des beaux jours, le jaune à la fois crémeux et lumineux s’est frayé un chemin jusque dans la plupart des boutiques. Et tout indique qu’il est là pour rester encore quelques saisons.

Vous avez une garde-robe colorée ? Vous pourrez vous amuser en combinant le jaune beurre à des nuances éclatantes, comme le rouge, préconise la styliste Camille Internoscia. Le bourgogne, un autre coloris particulièrement tendance, s’agence aussi très bien à ce jaune clair.

Si, au contraire, vous privilégiez les teintes neutres, voyez le jaune beurre comme un remplaçant branché au beige lorsque vous avez envie de varier les plaisirs. « Ça fait aussi changement du blanc et du gris. Cette nuance pâle permet de rester dans sa zone de confort et d'oser un peu en même temps », avance la styliste.

« C'est facile à agencer avec vos pièces de base, puisque c'est beau avec le gris, le noir, le marine, le brun, le crème, le denim », ajoute Bianca Savoie, styliste et propriétaire des boutiques Kubik, situées en Montégérie.

Le jaune beurre peut facilement se porter dans toutes les circonstances, croient les deux expertes. S’il peut a priori sembler être une couleur de jour, il est en fait tout aussi approprié pour une tenue de soirée.

Des vêtements jaune beurre à adopter

Anthropologie - Chandail à manches bouffantes, 88 $

Quel bel exemple d’une pièce jaune beurre décontractée ! Avec un short en denim clair et des baskets, ce chandail aura fière allure au brunch.

Maguire - Ballerine en cuir Prato, 220 $

N’y a-t-il pas un certain plaisir à trouver un item qui combine deux tendances ? Ici, la couleur de la saison croise le retour de la ballerine.

Twik - Chemise ample à poche, 40 $ (en solde à 30 $)

La coupe ample et carrée de cette chemise en popeline lui donne une allure décontractée. Un simple jean, des baskets, une veste utilitaire et vous êtes prête pour une balade en ville.

Gap - Jean ballon, 118 $

Osez un peu avec ce jean ballon totalement dans le coup. Mais ne laissez pas votre haut lui voler la vedette : à porter avec un haut blanc ou un pull gris ou bleu pâle.

H&M - Robe en lin mélangé, 60 $

Quand les stylistes parlent du jaune beurre comme d’un nouveau beige, c’est qu’il se fait parfois si pâle que les deux couleurs se confondent. Cette robe en lin mélangé à la coupe droite actuelle, légèrement jaunâtre, en est un bon exemple.

Uniqlo - Jupe à volants, 60 $

Cette jupe donne envie de s’évader à la campagne, non ? Harmonisez-la avec des couleurs neutres, comme le marron ou le marine, pour une tenue plus classique, ou avec des teintes claires, comme le bleu poudre, pour un look très estival.

Dynamite - Foulard satiné, 20 $

« Si vous commencez à intégrer les couleurs à votre garde-robe, vous pouvez opter pour un morceau plutôt simple, comme une camisole, un foulard de soie, un sac à main… », suggère Bianca Savoie. Glissé dans les cheveux ou accroché à la ganse d’un sac à main, ce foulard apportera une petite touche tendance à votre tenue sans trop vous commettre.

Matt & Nat - Veston de lin mélangé, 215 $ (en solde à 86 $)

« Si votre style est déjà bien coloré, allez-y avec un veston, un manteau », invite Bianca Savoie. Ce modèle québécois à double boutonnage est aussi tendance qu’élégant.