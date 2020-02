Les trois pièces-clés que portent toutes les modeuses à Londres!

Pendant la Semaine de mode de Londres, les influenceuses ont misé sur trois pièces-clés pour courir d’un défilé à l’autre et prendre la pose devant les paparazzis.

• Le veston masculin Il se retrouve au sommet du palmarès. Coupé trop grand (au moins deux tailles), la carrure bien épaulée, il s’enfile comme un charme sur les cols roulés et les pulls épais. Il accompagne son binôme coordonné dans les tailleurs-pantalons, mais aime aussi son indépendance en jouant les contrastes tranchants de couleurs et de textures avec le reste de la silhouette.

• La doudoune Les jours pluvieux de Londres sont sans merci pour la faune modeuse qui se protège de l’humidité ambiante avec une bonne doudoune. Les piqûres serrées ou espacées sillonnent des modèles sportifs (parkas et anoraks) et de longs paletots chics que ne renieraient pas Kate et Meghan.

• La casquette Retour du modèle de marin, vissé sur la tête de toutes les fashionistas d’eau douce. La casquette de baseball a aussi la cote, réintégrée dans le club sélect des tendances grâce à la maison Gucci.

Mode Les trois pièces-clés que portent toutes les modeuses de Londres!

