Nos sacs préférés, vus à New York (on raffole du n° 12)

Pendant les Semaines de mode, le spectacle se joue autant sur les passerelles que dans la rue. Les rédactrices, influenceuses, stylistes et autres invitées mettent un soin méticuleux à choisir leur plus fidèle compagnon qui chauffera les réseaux sociaux. On ne parle pas de chum, blonde, chauffeur ou toutou. Non, ce sont leurs sacs dont il est question. Quels sont donc les modèles vedettes qui font saliver tout le monde?

• Les pochettes moelleuses ou matelassées de Bottega Veneta: elles affolent toutes les fashionistas.

• Les modèles rigides géométriques, qui semblent dessinés au compas et à l’équerre.

• Les sacs à une seule anse, rectangulaires ou un brin évasés.

• Les sacs à longue bandoulière, reliques des années 1970.

• Les fourre-tout géants qui accueillent notre bazar.

• Les micromodèles, plus esthétiques que pratiques.

