23 marques de mode québécoises et canadiennes adorées

Pas si compliqué de regarnir votre garde-robe de vêtements québécois et canadiens. De nombreux talentueux créateurs de chez nous s’illustrent dans l’industrie de la mode prêt-à-porter, autant dans la conception de jeans hyper actuels, de robes résolument féminines que de chaussures tendance. Voici une sélection de marques d’ici offrant des pièces stylées pour tous les budgets.

Nos marques de mode canadiennes et québécoises préférées

Silver Jeans

Depuis plus de trois décennies, cette marque originaire de Winnipeg propose des jeans aux coupes actuelles mettant en valeur les courbes dans des matières extensibles et confortables. Plusieurs modèles sont d’ailleurs proposés à moins de 100 $, des skinny aux tailles hautes en passant par les jupes et les salopettes. Cette saison, nous jetons notre dévolu sur l’une des coupes les plus tendance, le jean ballon, ajusté à la taille, gonflé au niveau de la cuisse puis resserré à la cheville (108 $).

RW&Co.

Connue pour ses tenues de bureau sans fioritures et ses jolis morceaux pour le cinq-à-sept, RW&Co, la marque sœur de la société montréalaise Reitman, se concentre sur des basiques de bonne qualité qui facilitent les choix vestimentaires quotidiens. Le haut sans manches à encolure asymétrique (ci-dessus, à 56 $) en est le parfait exemple : pourquoi porter un débardeur ordinaire quand on peut en arborer un doté d’un élégant fermoir métallique ?

PUBLICITÉ

LIRE AUSSI :

This Is J

Enfiler un ensemble This Is J, c'est s'offrir le sommeil le plus confortable possible – et nous n'exagérons pas. Fabriqués au Canada à partir d'une viscose de bambou soyeuse et respirante, les vêtements de détente et les essentiels de sommeil de la marque sont assez coûteux, mais ils en valent vraiment la peine. L'ensemble pyjama boutonné à manches longues (249 $), avec ses bordures contrastées et son bandeau assorti, favorise une fabuleuse expérience de détente.

Maguire

Un design moderne qui a du caractère, une fabrication éthique, un confort certain. Tous des engagements que la marque de chaussures québécoise Maguire honore dans ses créations. Leurs ballerines aux coloris variés, leurs escarpins à talons bas (kitten heel) et leurs Mary Jane à bouts carrés ont tous ce je-ne-sais-quoi qui les rend uniques. Par ailleurs, leurs modèles s’envolent parfois si vite qu’une liste d’attente est créée en ligne. Cette saison, ce sont les bottes sculpturales Lucena (280 $) qui nous séduisent.

PUBLICITÉ

Lambert

Il y a de fortes chances que vous trouviez votre prochain sac à main préféré chez Lambert, marque montréalaise spécialisée dans les accessoires minimalistes. Fabriquée à partir d'un cuir végétalien durable (notre rédactrice spécialisée en mode Jilian n’y a vu que du feu !), la gamme de sacs de Lambert comprend des étuis pratiques et des sacs fourre-tout spacieux, de jolies valises et sacs à couches. Notre choix s’arrête sur le nouveau sac à main Nadia 2-en-1 en cuir végétalien (125 $), un modèle en forme de demi-lune qui se porte sur l’épaule et qui se transforme en sac à bandoulière en un clin d'œil.

Penn

Pour dénicher des pièces bien ajustées et aux coupes actuelles dans les tailles 12 à 36, Penn, aussi connu sous le nom de Penningtons, est la référence au Canada. Le détaillant montréalais offre tous les basiques nécessaires pour former la parfaite garde-robe capsule. Les meilleurs vendeurs comprennent des combinaisons aériennes à jambes évasées, des ensembles de sport confortables et ce t-shirt rayé à tricot côtelé (36 $) qui peut être jumelé à une jupe midi en denim chic pour tous vos projets du week-end.

PUBLICITÉ

&Or Collective

L’équipe derrière cette marque montréalaise prend le concept de durabilité au sérieux. Leurs pièces élégantes et intemporelles, pour hommes et femmes, sont fabriquées à partir de fils biologiques tricotés avec un souci pour n’utiliser que le nécessaire, réduisant les déchets textiles. L’entreprise propose aussi de recycler gratuitement vos vieux vêtements, peu importe leur marque ou leur condition, en échange de crédits magasinage sur son site Web. Parmi leurs plus récentes collections, nous avons un faible pour le Tank 02 (235 $), un haut réversible et ajusté, qui permet de choisir entre un col montant et un col en V plongeant, facilitant le passage du bureau au 5 à 7.

Knix

En 2013, Knix a lancé les premiers sous-vêtements menstruels sur le marché canadien. La marque, qui se vend désormais dans de nombreux pays, est connue pour ses maillots de bain confortables, ses vêtements de sport qui apportent du soutien et, bien sûr, ses sous-vêtements conçus pour accommoder différentes silhouettes. Essayez l'un des maillots de bain les plus vendus de Knix, le une-pièce anti-fuite Deep-V (125 $) ci-dessus, et vous comprendrez instantanément pourquoi les créations de l’entreprise torontoise se démarquent autant.

PUBLICITÉ

Reitmans

Reitmans propose des pièces élégantes pour chaque occasion : des options réfléchies pour le bureau sans être dépourvues de caractère, des morceaux faciles à porter et à assortir pour la fin de semaine, et des pièces pour les occasions spéciales conçues pour faire tourner les têtes. La chic combinaison en denim à manches longues et à jambe droite (100 $ – en solde à 44 $) est, selon nous, un achat gagnant.

Duer

Il y a 10 ans, Gary Lenett, cofondateur de Duer et concepteur de denim pour des marques comme Levi's, Gap et Wrangler, s'est mis en tête de fabriquer les jeans les plus techniques du marché. L’entreprise, basée à Vancouver, est aujourd'hui vénérée pour ses jeans confortables qui sont suffisamment élégants pour être portés dans un contexte professionnel. La paire à essayer : No Sweat Denim taille haute à jambe évasée (139 $), fabriquée à partir d'un Lyocell végétal très doux qui laisse l'humidité s’évaporer.

PUBLICITÉ

Oraki

Cette entreprise s’est d’abord fait connaître pour ses leggings à la fois gainants, flatteurs et ultra-doux fabriqués au Québec dans un polyester fait à partir de bouteilles d’eau recyclées. Depuis, elle a élargi son offre, qui comprend maintenant des chandails, des pantalons, des maillots de bain et des t-shirts conçus dans des tissus confortables et durables, fabriqués éthiquement au pays à partir de fibres recyclées ou naturelles. Les vêtements sont offerts dans des quantités limitées… et se vendent comme des petits pains chauds ! Pour vous initier à l’univers d’Oraki, nous vous suggérons de commencer par le legging classique offert notamment dans la magnifique couleur eucalyptus (107 $).

Kotn

Spécialisée dans la création de morceaux intemporels, à la fois modernes et irrésistibles, Kotn a obtenu la certification de B Corp en 2017 avec le quatrième score d'impact B le plus élevé de toutes les marques de vêtements en Amérique du Nord, ce qui signifie qu'elle respecte la planète et les travailleurs qui fabriquent ses vêtements. Vous êtes à la recherche d'un super débardeur à dos nageur ? C'est ici que ça se passe. Une paire de jeans ballon bleu foncé dans laquelle vous vivrez perpétuellement ? Idem. Notre choix pour la saison s’est arrêté sur le t-shirt ajusté Kyphi Tee (88 $), à glisser dans une jupe midi ou un pantalon à jambes larges.

PUBLICITÉ

Eliza Faulkner

La Montréalaise Eliza Faulkner encourage les femmes à renouer avec leur enfance. Nœuds dramatiques, ourlets bouffants et bordures ondulées dominent les créations de cette ancienne élève de Central Saint Martins, une université renommée en art et design à Londres. La marque compte plusieurs adeptes célèbres telles que Kelly Clarkson et Sophie Grégoire. Cette saison, laissez-vous tenter par le coquet chemisier Georgie Blouse (295 $), muni d’un col Claudine, de manches bouffantes et de nœuds papillon.

Roots

Les vêtements d'intérieur, Roots s’y connaît. Après tout, cette marque en fabrique depuis 1975 ! Plus de 50 ans plus tard, les chandails à capuche et pantalons en coton molletonné abondent toujours dans leurs collections, et des pièces polyvalentes conçues pour la vie de tous les jours s’y sont ajoutées. La coupe ample et actuelle du chandail à demi-glissière Sporting Goods 99 (94 $) nous a séduite. Voilà une belle option pour faire des courses en ville ou s’arrêter dans un café.

PUBLICITÉ

Lesley Hampton

L’artiste anichinabée Lesley Hampton défend la diversité corporelle et les enjeux liés à la santé mentale. Ses remarquables vestons constituent un investissement que nous vous recommandons sans réserve. Nous adorons celui-ci en brocart (280 $), dont la finition ton sur ton rappelle le grain du bois.

MAS Montréal

La fondatrice de cette marque, Mckenna Bisson conçoit des vêtements dominés par des matières naturelles et douces, et porte une attention particulière à la façon dont les vêtements s'ajustent au corps des femmes, pour leur permettre de bouger librement. La robe Santorini à dos ouvert (192 $), avec sa matière légère et respirante et ses deux poches latérales, semble tout indiquée pour la saison chaude.

PUBLICITÉ

Yoga Jeans

Voilà des jeans conçus et fabriqués au Québec qui ne serrent pas, mais soutiennent et épousent la silhouette. Leur secret ? Des tissus extensibles et des coupes minutieusement étudiées pour suivre les mouvements sans se déformer. De plus, l’entreprise s’approvisionne en denim aussi près que possible de ses installations en Beauce, et utilise les produits invendus et les tissus excédentaires pour créer des capsules en édition limitée. À compter de mai 2025, Yoga Jeans proposera d’ailleurs pour la première fois une jolie collection en lin incluant des hauts, des robes, des shorts et des pantalons (cette fois, fabriqués en Italie). En attendant de pouvoir mettre quelques-uns de ces morceaux dans notre panier, ce sublime jean extensible indigo à taille haute et jambe haute (118 $) nous fait bien envie.

Free Label

De petites collections, des matériaux durables, une production éthique par des ouvriers locaux de Toronto et de Vancouver, voilà ce qui fait la force de Free Label. Cette marque qui se veut responsable et inclusive fabrique des pièces que vous voudrez porter tous les jours : des pantalons extensibles à taille large dans un tissu drapé en rayonne de bambou, des sous-vêtements couvrants d’une douceur inouïe et des chemises élégantes en crêpe de coton respirant. Le débardeur réversible Dani de Free Label (118 $), peut être porté de deux façons : avec un décolleté haut ou un décolleté en forme de V profond, adapté à l'allaitement.

PUBLICITÉ

Bare Knitwear

Cette marque de la côte ouest a conquis les adeptes de vêtements à la fois fonctionnels et stylés. Coupées dans des matières naturelles et fabriquées de façon éthique par des artisans péruviens, les pièces de luxe de Bare Knitwear se démarquent par leur design minimaliste. Nous sommes tombées sous le charme de leurs pulls et cardigans; le gilet Iris (296 $) en laine de bébé alpaga, d'une douceur incomparable, est appelé à devenir un classique.

OkayOk

Avec OkayOk, attendez-vous à des couleurs vives, des imprimés ludiques (la ligne Confetti, fabriquée sur commande, est à voir absolument), des chaussettes de saison et des vêtements assortis pour toute la famille. Parce qu'un t-shirt graphique est toujours une bonne idée, optez pour l'un des modèles imprimés dans les studios de OkayOk, à Toronto, comme le modèle écourté Tomato Tomato Boxy Tee (88 $).

PUBLICITÉ

Heirloom Hats

L’approche créative de la chapelière Samantha-Tara Mainville est inimitable. Et elle donne lieu à des merveilles, comme en témoignent ses modèles en feutre ornés de broches rétro, ses chapeaux en paille inspirés de l’origami et ses bandeaux aux textures hypnotisantes. Et dès que la saison froide se pointe, c’est vers le bonnet en mohair Cloud (128 $) que les modeuses se tournent.

Hilary MacMillan

Dans une mer de vêtements locaux au style fonctionnel, la Torontoise Hilary MacMillan fait contre-courant en concevant des pièces à l’esprit rétro et désinvolte. Le tout dans des tailles allant du XS au 4X. Notre covergirl du magazine de l’automne 2023, Geneviève Schmidt, portrait d’ailleurs un sublime trois-pièces en brocard de la marque. Nous devons avouer que le trench Jodi imperméable à imprimé peau de serpent (325 $) nous fait aussi de l'œil.

Horses Atelier

Créé par Claudia Dey et Heidi Sopinka, Horses Atelier propose des articles de base qui allient habilement fantaisie et fonctionnalité. S'il y a une pièce dans laquelle nous vous recommandons d'investir, c'est bien la blouse à col montant (395 $). Il s’agit d’ailleurs du meilleur vendeur de la marque. Taillée et cousue à la main à Toronto, elle pourrait bien vous valoir des compliments chaque fois que vous la porterez.

PUBLICITÉ

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en avril 2025.