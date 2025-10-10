Manteaux de mi-saison: 10 beaux modèles

Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.