Manteaux de mi-saison: 10 beaux modèles

Blouson, trench, veste… Voici des manteaux qui vous permettent de faire une transition plus douce entre les deux saisons.
Par Constance Cazzaniga
10 octobre 2025

⚜️ RW&CO - Veste aviateur en tweed, 200$

⚜️ Dynamite - Manteau de laine cintré, 190$

⚜️ Reitmans - Trench court en fausse laine, 100$ (en solde à 70$)

⚜️ Icône - Veste écourtée effet suède, 89$

Columbia - Veste en sherpa, 90$

⚜️ Soia & Kyo - Manteau portefeuille drapé, 345$

⚜️ Rudsak - Manteau en laine avec col de fausse fourrure amovible, 995$

⚜️ Vallier - Veste sans manche en duvet, 390$

Only - Trench mi-long, 89$

Vero Moda - Veste matelassée

Constance Cazzaniga
Constance Cazzaniga

Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.

