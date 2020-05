15 pantalons de jogging pour s’habiller en mou

Les ventes en ligne du pantalon de jogging ont grimpé de façon exponentielle dès le début du confinement. Il est devenu la star de notre vestiaire mou avec le pull à capuche (alias le kangourou). Oui, il aime encore s’activer avec les vraies sportives, mais il est allé chercher un immense bassin de fans depuis le changement inopiné dans les habitudes de notre quotidien. On le savait casanier, complice des séances de séries télé regardées en rafales, ou des soirées de casse-têtes de 1 000 morceaux. Le grand doux s’est faufilé dans nos horaires de télétravail: avouons-le, il est difficile de surpasser le confort du molleton et de la taille élastiquée, ajustable avec le cordon coulissant… pratique si on a gagné un peu de bide! Le survêtement a pris des couleurs (autres que le gris chiné du gym), varié ses longueurs, s’est paré de poches cargo, pour se rapprocher d’un «vrai» pantalon. Même Anna Wintour, la puissante éditrice du Vogue, qui avait pourtant juré de ne jamais en porter, s’est laissée conquérir… et photographier avec!

