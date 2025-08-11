5 astuces pour porter le haut écourté avec élégance

Parmi les pièces les plus en vue en ce moment auprès des modeuses? Indéniablement le haut écourté à la coupe carrée, aussi long que large et qui révèle les hanches et la taille. Si cette silhouette dite boxy peut sembler intimidante au premier regard, elle se révèle étonnamment avantageuse une fois apprivoisée comme il se doit. Conseils de style pour l’adopter, peu importe votre taille ou votre âge.

5 conseils de style pour adopter le haut écourté et carré

1. Miser sur le bas taille haute

Pantalon à jambe large, jean droit ou jupe midi: une taille haute est l’alliée par excellence du haut écourté. En plus d’allonger la silhouette, elle permet de dissimuler le bas du ventre si désiré. Le bon plan? Optez pour un ensemble coordonné – haut court et bas assorti – pour un look tendance sans casse-tête.

2. Jouer avec les superpositions

Pas envie de montrer votre ventre? Glissez un débardeur moulant, un justaucorps ou un chemisier sous votre haut écourté afin d’obtenir un effet de superposition à la mode. Autre idée: choisissez un modèle boutonné, comme un chemisier ou une veste, et portez-le ouvert par-dessus une camisole ou une robe ajustée.

3. Oser les matières ou les pièces structurées

Un tissu plus rigide ou texturé (lin, popeline, coton épais) donne de la tenue à la coupe boxy et sculpte la silhouette, même si le haut est ample. Même chose pour les pièces plus imposantes comme une veste, un trench ou un gilet, qui peuvent être facilement superposées. Cela permet, en plus, d’éviter l’effet « pyjama », parfois obtenu lorsqu'un tissu est trop léger et fluide.

4. Contrebalancer les volumes

Le haut est large et court? Équilibrez-le avec un bas plus ajusté (pantalon fuseau, capri moulant, short en denim) ou une pièce plus fluide au niveau des jambes, mais cintrée à la taille (par exemple, un jean ballon ou un pantalon cargo). L’idée est de créer une harmonie visuelle sans laisser le look complet flotter sans forme ni structure.

5. Accessoiriser stratégiquement

Portée à la taille, sur un pantalon ou une jupe taille haute, une ceinture – qu’elle soit fine ou large – structure instantanément la silhouette et crée un effet sablier flatteur. C’est aussi un moyen facile d’ajouter votre touche personnelle à un look autrement épuré.

De jolis hauts écourtés à acheter dès maintenant

Banana Republic – Haut court à encolure bateau en lin, 120$

Ce que je préfère de ce haut presque entièrement ouvert dans le dos? Il est décontracté de face, mais joliment sexy dès que vous vous retournez. Et il s’agence évidemment à la perfection à son pantalon coordonné.

Lululemon – T-shirt court en coton biologique All Your, 48$

Ce t-shirt écourté à la coupe boxy, en coton bio respirant et légèrement extensible, se porte avec un « jort » (short en jean) taille haute ou glissé dans un pantalon fluide. Idéal pour créer une silhouette branchée sans négliger le confort.

Ardene – Blouse carrée nouée à l’avant, 25$ (en solde à 10$)

Tout me plaît dans cette blouse écourtée : ses nœuds à l’avant, sa coupe carrée flatteuse que vous pouvez porter seule ou superposée à une camisole blanche, son imprimé vichy ultra-tendance et ses manches ballon – un détail phare de la saison.

Sézane – Veste Bobby, 455$

Revisité avec allure, ce trench court et surdimensionné de la marque française combine une coupe carrée fluide à un tissu déperlant en coton biologique. À porter tout l’automne sur une chemise longue ou un pull en tricot, avec un pantalon taille haute pour un look chic et sans effort.

Zara – Haut croisé satiné, 56$

Ce haut court en tissu satiné allie minimalisme chic et détail raffiné avec son croisé élégant et ses boutons décoratifs à l’épaule. À associer à son pantalon coordonné agrémenté d’une ceinture large ou à glisser dans un jean à jambe large pour un look plus sophistiqué.

Simons - Veste carrée et moutonnée Twik, 59$

Je vois bien cette veste en polyester recyclé – fabriquée à partir de bouteilles de plastique – portée par-dessus un t-shirt, un chemisier long, un pull ou même une robe. Avec ses manches bouffantes et sa coupe boxy écourtée, c’est la pièce parfaite pour amorcer la transition vers l’automne.