Trop serré, trop lâche, bretelles qui glissent, armatures qui pincent… Les pépins peuvent se multiplier quand vous essayez un nouveau soutif. C’est pourquoi notre rédactrice a mis plusieurs modèles à l’épreuve afin d’identifier, une fois pour toutes, ceux qui épousent les formes généreuses sans les contraindre, tout en étant confortables et stylés. Les voici.

Note de la rédactrice : je mesure 5 pi 10 po, et je porte les tailles 18, 2X et 40C.

Knix – Soutien-gorge Revolution Scoop Bra, 68$

Ce que j’aime: D’une douceur inouïe, ce soutien-gorge deuxième peau sans armatures offre un confort exceptionnel sans compromettre le maintien. Offert jusqu’à la taille 44G et décliné en sept nuances et imprimés à la fois polyvalents et tendance (dont un motif léopard que j’adore), il tient la poitrine en place sans compromettre la liberté de mouvement.

Ses bonnets incurvés, son décolleté arrondi mais dégagé, et ses bretelles ajustables – que vous pouvez porter de façon classique ou en dos nageur – le rendent pratiquement invisible sous les vêtements. Pas étonnant qu’il soit vite devenu ma pièce de lingerie favorite! En prime, Knix est une marque canadienne fondée par une femme.

PENN – Soutien-gorge en dentelle métallique grise avec armatures, Déesse Collection, 70$

Ce que j’aime: En plus d’être absolument magnifique – son gris acier métallisé est encore plus sublime en vrai –, ce soutif avec armatures et non coussiné met la silhouette en valeur comme peu d’autres. Offert du 38C au 48DDD, il soutient efficacement les poitrines plus lourdes tout en lissant délicatement le dos grâce à sa coupe enveloppante et seyante. C’est le parfait soutien-gorge de tous les jours, qui convient aussi aux soirées plus sexy. Et que dire de sa dentelle épaisse: à la fois élégante, solide et pleine de charme! L’entreprise montréalaise vise juste avec ce modèle.

Skims – Soutien-gorge T-Shirt Bra, 90$

Ce que j’aime: Je l’avoue, n’étant pas la plus grande fan des Kardashian, j’avais un certain biais envers la marque de lingerie de Kim. Mais, après essai, force est de constater que Skims comprend parfaitement le corps féminin. Ses sous-vêtements se révèlent incroyablement confortables en plus d’être flatteurs pour la silhouette. Mon coup de cœur: le T-Shirt Bra, offert du 30A au 46H et décliné en 12 nuances, dont 8 teintes «couleur peau» (du beige clair au noir jais). Doux, extensible, léger, respirant et parfaitement ajusté, ce modèle simplissime épouse les courbes et soutient à merveille les poitrines plus généreuses. L’essayer, c’est l’adopter.

WonderBra – Soutien-gorge doux au toucher avec maintien sans armature Nouvelle Génération WonderGel, 59$

Ce que j’aime: Dire que je suis fan de ce modèle offert du S à 2XL est un euphémisme. Grâce à sa doublure de gel, il maintient la poitrine aussi bien qu’un soutien-gorge avec armatures – sans en avoir. Résultat? Un maintien impeccable, assuré entre autres par des bretelles coussinées qui épousent la forme de l’épaule et réduisent la pression. De plus, il est complètement invisible sous les vêtements ajustés.

Le petit bémol: Il n’est offert qu’en deux teintes, Amande (un rose très clair) et noir.

Shapermint - Soutien-gorge Truekind Supportive Comfort Wireless Shaping Bra, 82$ (en solde à 49$)

Ce que j’aime: Avec son large éventail de tailles (du 30A au 48H/I) et ses quatre teintes classiques – noir, blanc, beige clair et brun chocolat –, ce soutien-gorge sans armatures à l’allure de bralette tendance coche toutes les cases. Ultra-doux, il s’ajuste aux formes du corps, offre un maintien impeccable et reste confortable du matin au soir. Ses bretelles ajustables et convertibles ne glissent pas, ne pincent pas et assurent un tombé parfait. Que demander de plus?