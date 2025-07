Le style marin a le vent en poupe

Des rayures bretonnes hétéroclites, des chandails en crochet à mailles évasées et en tricot torsadé, des chaussures bateau ornées de détails originaux et des motifs de sardines sur absolument tout : l’esthétique du pêcheur revue et corrigée brise les codes des classiques du style nautique d’une joyeuse manière. Ohé !

🇨🇦 Dconstruct - Boucles d'oreilles à breloque crevette, 30 $

🇨🇦 Poppy Barley - Robe Sunset en crochet, 275 $

🇨🇦 Melissa Mary Jenkins - Toile de sardine, 30 $

🇨🇦 KOTN - Polo Sabah en crochet, 108 $

⚜️ Simons - T-shirt avec motif, 29 $

🇨🇦 Joe Fresh - Sac fourre-tout en macramé, 34 $ (en solde à 23 $)

🇨🇦 Kara Yoo - Collier huître, 160 $

⚜️ Aldo - Chaussure bateau Harborchic, 110 $ (en solde à 85 $)