Aussi chic que décontractée, la chaussure bateau trouve facilement sa place dans la vie quotidienne, sur la terre ferme, grâce à son confort et son style passe-partout. Voici comment l’adopter pour être totalement dans le coup.

D'où vient la tendance ?

C'est à Sperry, le fabricant de chaussures fondé en 1935, que revient la création de ce chausson souple souvent entouré d’un lacet et paré d’une couture apparente sur le dessus. Inventé pour offrir une meilleure stabilité aux marins avec des rainures dans la semelle, il a su séduire le président J.F. Kennedy, qui est devenu l'une des premières personnalités à le porter durant les années 1960.

Associée au style BCBG depuis, la chaussure bateau est revenue au goût du jour depuis que Miu Miu l'a relancée durant ses derniers défilés. La marque italienne a rapidement été suivie par Ralph Lauren et The Row, créant une tendance qui s'observe ce printemps-été chez les modeuses et des célébrités telles que l'actrice Jennifer Lawrence et l’animatrice et l’influenceuse Alexa Chung qui compte quelque 6,3 millions d’abonnés sur Instagram.

« C'est une belle option de rechange aux baskets, puisqu'on peut aussi bien les porter avec une jupe qu'avec un bermuda ou un pantalon chino », avance la styliste Bianca Savoie, également coanimatrice du nouveau balado C'est quoi ton style?.

Les modèles minimalistes déclinés dans les nuances chaleureuses de brun, indémodables, en cuir et en suède ont particulièrement la cote. Vous vous sentez un brin plus audacieuse ? Adoptez une paire blanche ou métallisée, comme on en voit notamment chez Sperry et Aldo, ou de semelles épaisses à la Timberland. Vous pouvez aussi en remplacer les lacets pour d’autres d’une couleur vive, comme le proposent Sperry et Aritzia, ou les associer à des chaussettes amusantes. « Prenez-en une jolie paire, qu'elle soit blanche, rose ou à froufrous », suggère Bianca Savoie.

Porter la chaussure bateau avec un pantalon large, dont l’abondance de tissu ne ferait que les invisibiliser, est un faux-pas, selon les deux stylistes. « J'éviterais aussi de les agencer à un pantalon blanc et à une marinière, puisque ça s'inscrit moins dans la tendance du moment », estime Camille Internoscia, expliquant qu’elle préfère les contrastes un peu plus inattendus, comme associer la chaussure bateau à une grosse veste de cuir, par exemple. Pour un look un peu plus sophistiqué, portez la chaussure avec un tailleur dont le pantalon est coupé à la cheville.

Surtout, choisissez-la en fonction de votre garde-robe, puisqu'il est beaucoup plus simple — et bien moins dispendieux ! — d'agencer une chaussure à vos vêtements que le contraire.

Des modèles à adopter

Gap - Chaussure bateau en suède, 90 $ (en solde à 44 $)

Monochrome, cette chaussure en suède est aussi pratique que passe-partout, se mariant bien avec un pantalon écourté.

Timberland - Chaussure bateau en cuir, 150 $

Ce modèle se distingue par sa semelle extérieure épaisse qui en jette. Et il n’est pas que tendance, il est aussi confortable en raison de la semelle intérieure rembourrée.

L’intervalle - Chaussure à bout arrondi, 128 $ (en solde à 60 $)

Ces coquettes chaussures en cuir à la semelle antidérapante ultra-fine se rapprochent du mocassin, aussi très tendance ces dernières saisons.

Sperry - Chaussure bateau authentique, 120 $

Un classique ! Sa semelle à la couleur contrastante est conçue pour offrir la meilleure traction possible, autant sur un sol sec que mouillé. Cette chaussure cousue à la main est offerte en trois coloris : marine, marron et noisette.

Ou osez la tendance métallique…

Everlane - Chaussure bateau en cuir, 291 $

Cette chaussure en cuir à semelle en caoutchouc monochrome se distingue par ses nombreux œillets. Agencez-la à un tailleur de lin beige pour une tenue de bureau à la fois raffinée et décontractée.

Anthropologie - Flâneur bateau blanc, 170 $

« Les modèles blancs ont vraiment la cote. Ils sont parfaits pour celles qui aiment oser un peu », glisse la styliste Bianca Savoie. Cette paire crayeuse parée de lacets et de semelles beiges est très élégante.

Simons - Chaussure bateau semelle coussinée, 159 $

Le confort a été mis de l’avant dans la conception de ce soulier tout-aller en cuir souple. Pourtant, aucun compromis sur le style.

Aldo - Chaussure bateau Sail, 110 $

Cette version intégralement blanche aura fière allure avec un pantalon droit gris ou en denim. Ça sent les vacances !