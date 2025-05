Lunettes de soleil: les plus grandes tendances 2025

Aviateur réinventé

Incontournables accessoires depuis des décennies, les lunettes aviateur se réinventent de toutes les façons : plus carrés, plus épaisses ou arrondies, en format surdimensionné ou encore munies de verres colorés. 3,2,1… Décollage vers l’originalité !

Polaroid - Lunettes de soleil aviateur, 104 $ (en solde à 68 $)

Simons - Lunettes de soleil Sundown, 19 $

Aldo - Lunettes de soleil aviateur Areanwan, 20 $

LE CHOIX LUXE : Isabelle Marant - Lunettes de soleil aviateur, 305 $

Angle de vision

Cette année, l'oeil de chat devient plus géométrique. Les angles sont plus abrupts, les coins plus carrés, et les détails graphiques variés, parfois inattendus, attirent tous les regards.

Simons - Lunettes de soleil octogonales Thea, 19 $

Ray-Ban - Lunettes de soleil Zena, 212 $ (en solde à 170 $)

Pilgrim - Lunettes de soleil angulaires polarisées Alexis, 79 $

LE CHOIX LUXE : Oliver Peoples - Lunettes de soleil Ollice, 745 $

Montures et branches XXL

Plus que jamais, les branches de lunettes s’épaississent, formant de chics œillères afin de ne regarder que droit devant. Voilà qui promet d’ajouter une touche d’audace à tous les looks, les plus décontractés comme les plus élégants.

Diff - Lunettes de de soleil carrées surdimensionnées Charise, 150 $

LE CHOIX LUXE : Prada - Lunettes de soleil, 613 $

Vision arc-en-ciel

Voir la vie en couleurs, c’est tellement plus amusant (et tendance !). Comme les verres jaune, violet ou vert sont généralement translucides que les modèles teintés noirs, même pas besoin de les retirer à l'intérieur. C’est peut-être pour cela que toutes les vedettes et fashionistas les ont toutes adoptées.

Aire - Lunettes de soleil ovales jaune beurre Epsilon, 49 $

Maguire - Lunettes de soleil Yoshi, 110 $

Simons - Lunettes de soleil colorées Sol, 29 $

Métal-hip !

Les montures métalliques plutôt minimalistes ont la cote ! Il ne reste qu’à déterminer quelle couleur, entre l’or et l’argent, complémente le mieux votre teint et vos accessoires.

Les Specs - Lunettes de soleil ovales dorées, 110 $

Michael Kors - Lunettes de soleil dorées, 181 $ (en solde à 136 $)

Aldo - Lunettes de soleil Unirenin, 20 $

Athlète du futur

L’influence des années 90 se fait toujours ressentir au rayon lunettes. Les montures au look sportif légèrement incurvées (sans faire coureuse de vélo) sont en vogue et rehaussent n'importe quel look streetwear.

Urban Outfitters - Lunettes de soleil ovales courbées, 20 $

A Better Feeling - Lunettes de soleil Echino, 300 $