Tendance: le sac à main matelassé, nos préférés

Les modeuses en sont folles. Cette passion pour les sacs matelassés ne date pas d’aujourd’hui. On la doit à Gabrielle Chanel (toujours elle!), fervente adepte des champs de courses, qui s’est inspirée des surpiqûres en losanges des vestes des garçons d’écurie pour les décliner sur ses sacs. L’iconique modèle 2.55, né en février 1955, est devenu l’un des accessoires les plus convoités au monde. Plus récemment, la maison de maroquinerie italienne Bottega Veneta, célèbre pour ses entrelacs de cuir, a repris l’idée de la texture coussinée dans son modèle «Cassette», consacré star d’Instagram grâce à une flopée de filles branchées. Mais le spécimen qui a piqué la curiosité, c’est le «Glam Slam» de la Maison Margiela. Ce sac capitonné surréaliste a pris la planète mode par surprise. Rondelet, moelleux comme un oreiller, il accompagne les fashionistas dans toutes les Semaines de mode depuis deux ans… Malgré son jeune âge, il a déjà atteint le statut de culte.

Sacs matelassés 1 / 5 Sac, Anthropologie, 178 $US



