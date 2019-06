Vacances: 3 destinations, 3 looks

Plage: bronzette et cocktails

Dans une destination balnéaire, on décline le mot «indolence» à l’infini: bains de soleil, baignades, apéros… et on recommence. Notre garde-robe de belle oisive fait trait d’union entre la plage et les terrasses, pour éviter les détours à l’hôtel.

La fouta qui fait tout

Ce drap de coton oriental est magique: il est léger, sèche en un rien de temps et peut servir de serviette de plage, de paréo et même de châle lorsque la chaleur tombe.

«J’ai découvert récemment les lunettes à verres polarisants. Bien qu’elles coûtent plus cher, elles protègent bien les yeux lors d’une longue journée à la plage ou d’une promenade à vélo au crépuscule.» – Shakti Langlois-Ortega, agente de bord et journaliste

«Je voyage ultraléger. Alors, par ici, les vêtements multifonctions. Un exemple? Le beau pantalon de yoga 7/8 sert aux asanas du matin, à la randonnée du lendemain et, porté sous une tunique, à la sortie en boîte.» – Carolyne Parent, journaliste spécialisée, tourisme

Vêtement clé: le maillot rayé

Indissociables des vacances à la mer, les rayures habillent les maillots tous azimuts. Cet été, elles débordent de la tradition nautique tricolore et vont piger dans des tons de lagons et de fleurs tropicales pour vibrer sous le soleil.

Capitales: balades à tout vent

Pour parcourir des métropoles grandioses ou explorer des villages pittoresques, on a besoin d’un bon guide et de basiques polyvalents. Des pièces amples, des tissus qui ne se froissent pas trop (ou pas du tout!) et des chaussures qui tiennent la route. Mot-clic: #ValiseBienPensée.

«Les combipantalons sont idéales pour de longues heures de marche et peuvent être facilement adaptées pour une soirée glam. Suffit d’échanger les chaussures plates contre des talons.» – Shakti Langlois-Ortega, agente de bord et journaliste

«Sus aux bermudas en ville – à moins de tenir à être étiquetée “touriste” à Rome ou à Tokyo – et vive la jolie robe pour aller au marché ou au musée en passant par le bistro!» – Carolyne Parent, journaliste spécialisée, tourisme

Vêtement clé: le chemisier noué à la taille

Il prend tout de suite l’air détendu d’un vacancier avec ses pans noués à la taille. Les modeuses savent comment l’attacher en un tournemain… mais il existe des modèles conçus pour nous faciliter la vie. À porter avec un pantalon à taille haute ou un jean qui dégage le nombril, ou encore avec une robe ou un short.

Glamping: comblée dans la nature

Camper avec un certain confort… et même une pointe de chic: voilà le principe du glamping, contraction des mots «glamour» et «camping». On troque la tente humide contre un VR vintage ou une cabane suspendue dans un arbre, les bols en fer-blanc contre de la vaisselle émaillée… et on se fait plaisir avec des vêtements performants et bien lookés.

«Jamais sans mon poncho de pluie, une averse ou une dépression tropicale étant si vite arrivée… mais pour jouer dehors par mauvais temps, c’est indispensable.» – Carolyne Parent, journaliste spécialisée, tourisme

«Parfait pour la randonnée, le sac à dos pliable en toile se range dans sa poche intégrée lorsqu’il est vide. Une autre suggestion utile, mesdames: les culottes absorbantes… quand l’escapade de camping tombe sur la “mauvaise” semaine!» – Shakti Langlois-Ortega, agente de bord et journaliste

Vêtement clé: le short utilitaire

Pour explorer les sentiers ou buller dans un hamac avec un bon bouquin. Le complice plus-que-parfait devrait être en tissu intelligent – une matière respirante qui sèche rapidement et évacue les odeurs – et muni de poches pratiques. La palme du concept ingénieux revient au pantalon dont on dézippe les jambes pour le convertir en short. «Caméléon rusé» serait son totem!

