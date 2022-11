Cadeaux de Noël pour ceux et celles qui aiment manger et cuisiner

Les sirops à café, une idée cadeau originale

Déjà réputé pour ses délicieux sirops à cocktails, le bien nommé Monsieur Cocktail propose depuis peu des sirops à café. Citrouille épicée, vanille, noisettes, caramel salé, quatre saveurs classiques qui viendront ajouter une touche d’originalité au café matinal de ceux et celles qui ont envie d’un peu de folie.

Une crème de menthe, version 2022

La menthe et la cannelle… Voilà un duo qui sort de l’ordinaire et qui peut laisser songeur ! Et pourtant. Suffit d’y tremper les lèvres pour se convaincre que cette union allait tout à fait de soi. Les deux se complètent à merveille, laissant en bouche un amalgame de saveurs épicées qui chauffe bien le palais et la gorge. À déguster sagement sur glace ou en formule cul-sec, dans sa version shooter festif.

Un cadeau en faveur de la biodiversité alimentaire

Comme il le dit lui-même, le nutritionniste Bernard Lavallée est obsédé par la diversité alimentaire. S’efforcer de manger des aliments variés permet, il en est convaincu, de répartir la pression que l’on exerce sur chacun d’eux et de laisser un garde-manger foisonnant aux générations qui viennent. Dans son nouveau livre À la défense de la biodiversité alimentaire, il retrace avec humour et sans prétention cinq moments charnières de notre histoire au cours desquels la diversité alimentaire a été menacée. Et il propose des solutions pour préserver cette diversité et réduire au minimum l’extinction des espèces.

Une vanille toute en finesse pour cuisiner

Voilà des extraits de vanille purs qui ne se comparent à nul autre. Produit fin et rare sous nos latitudes, ces vanilles grand luxe sont élaborées ici même au Québec, à partir de gousses de vanille issues du commerce équitable, importées entre autres de Papouasie Nouvelle-Guinée, d’Ouganda et de Madagascar. Colibri Vanille les présente dans des flacons si attrayants qu’on a presque envie de les placer bien en évidence sur notre comptoir. À mettre partout, tant dans les sauces et marinades quand dans les desserts les plus décadents.

Le sapin feuilleté, un cadeau des plus gourmands

Invités à un souper participatif – « pot luck » – ou à un brunch du temps des Fêtes ? Le sapin feuilleté au Nutella, de la boulangerie L’amour du pain, risque d’éclipser le reste du repas ! Cette pâtisserie spectaculaire, genre de chocolatine sur le 220, ravit autant les yeux que la panse. Seul défi : réussir à n’en manger qu’une part.

Une balance rechargeable pour la cuisine

Aïe, 350 g de sucre, ça fait combien de tasses ? Adieu calculs risqués, bonjour balance de cuisine ! Celle signée Zwilling, de bonne dimension, est alimentée par une pile au lithium rechargeable. Un avantage certain, car rien n’est plus frustrant que de sortir sa balance, sac de farine en main, pour se rendre compte que les piles sont à plat… Un must, surtout si on utilise des livres de recettes européens.

Le miel artisanal, un cadeau bien sucré

Ce miel artisanal au goût floral provient des ruches qui se trouvent sur la propriété du duo d’architecte et de designer Les Ensembliers, située à Bolton Ouest, dans les Cantons-de-l’Est. Il est offert dans un ensemble cadeau comprenant aussi un pot signé Robin Badger et Robert Chartier, artisans potiers voisins de la ferme.

Des pommes et des oranges, en version spiritueux

Le producteur de cidres et de spiritueux Domaine Lafrance, de Saint-Joseph-du-Lac, sort des sentiers battus. Son dernier-né, Quartier Lafrance, est issu de l’union inusitée de la pomme et de l’orange. Ce délicieux élixir n’a rien à envier au Grand Marnier ni au Triple Sec, grands classiques des liqueurs d’orange. D’une belle couleur ambrée, il conclura avec bonheur nos repas du temps des Fêtes. Et fera mentir l’adage voulant qu’on ne mélange pas les pommes avec les oranges !

Des sauces piquantes pour gourmets avertis

Les sauces de la jeune pousse montréalaise La Sauce ont du caractère. Offertes en une belle variété de saveurs et d’intensité – la habasco promet des sensations fortes –, elles n’ont pas leurs pareilles pour relever un plat en un tournemain. On peut en asperger nos œufs brouillés, les allonger avec de la crème pour créer une sauce pour pâtes, les mélanger à du yogourt et en faire une trempette ou en mettre quelques gouttes dans un bloody ceasar pour lui donner du punch. Un cadeau qui met du piquant dans la vie.

Vinaigre fin : un cadeau pour parfaire les vinaigrettes maison

Parce que la vie est trop courte pour manger des salades ennuyantes, Surette condiments vient de lancer deux nouveaux vinaigres qui égaieront nos vinaigrettes maison. Chacun fait une belle place aux pommes issues des vergers voisins de l’entreprise, en banlieue de Montréal. Son balsamique de pomme et érable et son vinaigre de cidre non filtré brut ont tous deux un goût franc qui allie à merveille acidité et douceur. On se retient presque pour ne pas les boire à grandes lampées !

Le Guide du vin, version ultime

Grand classique des cadeaux à mettre sous le sapin, le Guide du vin que signe Nadia Fournier depuis maintenant 16 ans sera le dernier de la série, après 42 ans d’existence. Une fois de plus, l’autrice nous transporte d’un continent à l’autre, s’attardant tant aux vins nature qu’aux nectars biologiques et biodynamiques. En tout, au moins 1 000 vins y sont répertoriés, évalués et cotés. Un coup de pouce qui est le bienvenu pour faciliter notre navigation dans le merveilleux monde de Bacchus, si vaste et si varié.

