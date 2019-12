Préparation: 35 minutes

Cuisson: 30 minutes

Attente: 30 minutes

Donne 8 portions

Ingrédients

Pâte

160 ml (2/3 tasse) de farine tout usage

1/4 c. à thé de sucre

1/4 c. à thé de sel

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, froid, en petits cubes

petits cubes 2 c. à soupe d’eau, glacée

Garniture

350 g (3/4 lb) d’échalotes françaises

2 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe d’huile d’olive

60 ml (1/4 tasse) de xérès

1 c. à soupe de sucre

1 c. à thé de romarin frais, haché finement

1 c. à thé + un peu pour garnir de feuilles de thym

poivre

Préparation

Pour la préparation de la pâte: dans le récipient d’un robot culinaire, mélanger la farine avec le sucre et le sel. Ajouter graduellement les cubes de beurre froid et mélanger par touches successives jusqu’à ce que la préparation ait la consistance d’une chapelure granuleuse. En laissant l’appareil en marche, verser graduellement l’eau glacée par l’entonnoir du robot, en un mince filet continu, jusqu’à ce que la pâte se tienne. Prendre cette pâte et la façonner en un disque de 10 cm (4 po) de diamètre. Envelopper d’une pellicule plastique et réfrigérer pendant au moins 30 minutes. Placer une grille au centre du four et le préchauffer à 220 °C (425 °F). Tapisser de papier sulfurisé le fond d’un moule à tarte de 23 cm (9 po) de diamètre. Pour la préparation de la garniture: couper le bout des échalotes en laissant le cœur intact. Couper les échalotes en deux, sur la longueur, et les peler. Dans une grande poêle antiadhésive, sur feu moyen, faire fondre 1 c. à soupe de beurre avec l’huile. Quand le beurre commence à mousser, placer les échalotes dans la poêle, le côté coupé vers le bas. Laisser cuire, sans remuer, jusqu’à ce que le dessous des échalotes soit doré foncé, de 7 à 9 minutes. Retourner les échalotes et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’elles soient tendres, 2 ou 3 minutes. Retirer du feu. Disposer les échalotes dans le moule à tarte, le côté coupé vers le bas. Réserver. Dans la même poêle, sur feu moyen, mettre le xérès, le sucre, le romarin et le thym. Cuire, en remuant souvent, jusqu’à ce que le mélange soit sirupeux, 2 ou 3 minutes. On devrait obtenir environ 2 c. à soupe de sirop. Ajouter 1 c. à soupe de beurre, en remuant. Verser en filet sur les échalotes. Sur une surface farinée, abaisser la pâte en un disque de 23 cm (9 po) de diamètre. Le déposer par-dessus les échalotes, puis replier le pourtour de la pâte autour des échalotes, le long du moule. À l’aide d’un couteau d’office bien affuté, faire 3 incisions au centre de la pâte pour faciliter l’évacuation de la vapeur. Cuire au four jusqu’à ce que le dessus de la pâte soit doré foncé et que le jus de cuisson bouillonne sur le pourtour du moule, de 16 à 18 minutes. Transférer sur une grille pour laisser tiédir 5 minutes. À l’aide d’une spatule, détacher la croûte du pourtour du moule. Enfiler des mitaines isolantes. Tenir une assiette de service par-dessus le moule et retourner le tout pour démouler la tarte dans l’assiette. Retirer délicatement le papier sulfurisé. Parsemer de thym et poivrer. Couper en 8 pointes.

Note

Pour diminuer le temps de préparation, il est aussi possible d’utiliser une pâte à tarte surgelée ou réfrigérée du commerce.

Préparation à l’avance

On peut préparer la tarte jusqu’à la fin de l’étape 4, puis laisser refroidir la garniture, couvrir et réserver au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, préchauffer le four et poursuivre la recette.