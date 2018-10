Boules d’énergie au chocolat, sans allergènes

Préparation: 15 minutes

Repos: 15 minutes

Donne 16 à 20 boules

Ingrédients

175 g (1 tasse) de dates de type Medjool dénoyautées ou de pruneaux séchés

150 g (1 tasse) de graines de tournesol, non salées

160 g (1 tasse) de raisins séchés

25 g (1/4 tasse) de poudre de cacao

5 ml (1 c. à thé) de vanille

Préparation

Dans le bol du robot culinaire, mettre tous les ingrédients. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation granuleuse et collante. Avec les mains légèrement humides, former des boules de la grosseur d’une cuillère à soupe. Réfrigérer.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a su créer une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir vos connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) votre alimentation.

Les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Châtelaine.