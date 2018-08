Bol de smoothie protéiné

Préparation: 5 minutes

Pour 1 bol

Ingrédients

70 g (1/2 tasse) de framboises ou de fraises surgelées

1 banane, congelée ou non

250 ml (1 tasse) de lait ou de boisson végétale au soya sans sucre ajouté

125 ml (1/2 tasse) de tofu soyeux

30 ml (2 c. à soupe) de poudre de lait écrémé

Vanille, au goût

Sirop d’érable, au goût

Pour les choix de garnitures

Amandes tranchées

Graines de tournesol ou de citrouille

Graines de chia ou de chanvre

Céréales de psyllium ou granola

Fruits tranchés de son choix

Préparation

Au mélangeur, réduire tous les ingrédients en une purée lisse afin d’obtenir un mélange de la texture d’un pouding. Verser dans un bol et servir avec une ou plusieurs garnitures au choix.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.