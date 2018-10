Préparation: 10 minutes

Cuisson: 1 heure 15 minutes

Donne 500 ml (2 tasses)

Ingrédients

5 tomates cœur-de-bœuf ou 5 grosses tomates (1 kg)

250 ml (1 tasse) d’oignon doux, haché finement (voir note)

180 ml (3/4 tasse) de sucre

2 gousses d’ail, hachées

3/4 c. à thé de chili broyé

1/2 c. à thé de moutarde sèche

1/2 c. à thé de coriandre moulue

1/2 c. à thé de sel casher

3 c. à soupe de vinaigre blanc

Préparation

Préparer un bain d’eau glacée. Porter à ébullition une grande casserole d’eau. Faire une incision peu profonde en forme de X à la base de chaque tomate. Plonger les tomates dans

l’eau bouillante jusqu’à ce que la peau -commence à se détacher de la chair, 1 minute. Transférer dans le bain d’eau glacée à l’aide d’une écumoire. Après 30 secondes, égoutter les tomates et les peler. Hacher la chair des tomates (on devrait obtenir 1,25 litre / 5 tasses). Dans la même grande casserole, mélanger l’oignon, le sucre, 60 ml (1/4 tasse) d’eau, l’ail, le chili broyé, la moutarde, la coriandre et le sel. Cuire sur feu moyen en remuant souvent jusqu’à ce que le sucre soit dissous, 2 ou 3 minutes. Ajouter les tomates et porter à ébullition sur feu moyen-vif. Réduire le feu à moyen et laisser mijoter, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que la pré-paration épaississe et soit réduite à 875 ml (3 1/2 tasses), environ 40 minutes. Écraser les tomates à l’aide d’un presse-purée, réduire le feu à moyen-doux. Laisser mijoter, en remuant souvent, jusqu’à ce que la préparation soit réduite à 500 ml (2 tasses), encore 30 minutes – ajouter le vinaigre 5 minutes avant la fin de la cuisson. Retirer du feu. Verser dans des pots de verre bien propres et fermer avec les couvercles. Réfrigérer. La confiture se conserve 1 mois.

Note: L’oignon blanc est doux, de même que l’oignon espagnol.

Confiture de tomates: 3 utilisations gourmandes

Grilled cheese

Étendre 2 c. à soupe de confiture de tomates sur une tranche de pain. Garnir de 80 ml (1/3 tasse) de cheddar râpé. Couvrir d’une autre tranche de pain. Tartiner 1 c. à soupe de beurre sur chaque tranche de pain formant le sandwich. Cuire dans une poêle épaisse, sur feu moyen-doux, en tournant le sandwich une fois, jusqu’à ce que le pain soit grillé et le fromage fondu, de 3 à 5 minutes.

Sauce à burger

Dans un petit bol, mélanger 125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise et 2 c. à soupe de confiture de tomates. Ajouter une pincée de poivre fraîchement moulu. Garnir les burgers de cette sauce.

Sauce tomate et chili

Dans un petit bol, mélanger 60 ml (1/4 tasse) de confiture de tomates, 2 c. à soupe de vinaigre de riz et 1 c. à soupe d’eau. Servir avec des rouleaux de printemps ou utiliser comme sauce pour salade.

