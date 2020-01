Préparation: 10 minutes

Donne 575 ml

Ingrédients

1 gousse d’ail écrasée

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon

30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage

150 ml (2/3 tasse) de vin blanc sec

450 g (1 lb) de fromage suisse, râpé

Préparation

Placer l’ail écrasé, le beurre, la moutarde de Dijon, la farine et le vin dans un plat à micro-ondes de 3 litres (12 tasses). Cuire au four à micro-ondes à haute intensité, à découvert, 2 minutes. Fouetter à 2 reprises durant la cuisson. Poursuivre la cuisson à haute intensité environ 30 secondes, jusqu’à ce que la préparation fasse de petits bouillons. Fouetter, puis incorporer le fromage. Cuire 8 minutes à découvert, à intensité moyenne. Remuer toutes les 2 minutes. Servir chaud avec des cubes de pain croûté, des morceaux de pommes et de légumes crus. Pour réchauffer, passer environ 5 minutes au four à micro-ondes à découvert et à intensité moyenne, en remuant de temps à autre.