Rouleaux de printemps variés

Préparation: 25 minutes

Donne 8 portions

Ingrédients

8 feuilles de papier de riz

Préparation

Étendre un linge humide sur le comptoir. Remplir un grand bol d’eau chaude et y faire tremper une feuille de riz jusqu’à ce qu’elle soit malléable, environ 30 secondes. La placer sur le linge humide. Déposer la garniture de votre choix (voir variantes). Rabattre le bas de la feuille de riz sur la garniture, puis commencer à rouler vers le centre. Replier les côtés, puis rouler jusqu’au bout. Répéter. Couper les rouleaux en deux en diagonale. Servir avec la sauce thaïe.

Variantes

1. Crevettes, miniconcombre et micropousses

Sur 8 feuilles de riz, déposer quelques tranches fines d’un miniconcombre dans le tiers inférieur du cercle. Répartir 500 ml (2 tasses) de micropousses par-dessus et 1 paquet de 340 g de crevettes cuites surgelées, décongelées et épongées (garnir de 3 ou 4 crevettes cuites par feuille). Suivre les instructions ci-haut.

2. Cantaloup, melon miel, prosciutto et basilic

Sur 8 feuilles de riz, répartir 250 ml (1 tasse) de cantaloup et 250 ml (1 tasse) de melon miel en tranches, ainsi que 4 tranches de prosciutto coupées en deux et 125 ml (1/2 tasse) de basilic. Suivre les instructions ci-haut.

3. Homard, mangue et avocat

Sur 8 feuilles de riz, répartir la chair de deux grosses queues de homard cuites, coupées en quatre, ainsi que 250 ml (1 tasse) de mangue tranchée et 1 avocat tranché. Suivre les ins-tructions ci-haut.

4. Poulet, radis melon d’eau et concombre

Sur 8 feuilles de riz, répartir 250 ml (1 tasse) de poulet cuit effiloché, 4 radis melon d’eau et 1 miniconcombre tranchés finement, ainsi que 500 ml (2 tasses) combles de micropousses. Suivre les instructions ci-haut.

5. Asperges grillées, edamames et crabe

Sur 8 feuilles de riz, répartir 1 botte d’asperges grillées, coupées en deux sur la longueur, ainsi que 500 ml (2 tasses) d’edamames et 500 ml (2 tasses) de crabe en morceaux. Suivre les instructions ci-haut.

