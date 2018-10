À quel âge les femmes deviennent-elles plus sereines?

Le stress que ressentent les femmes tendrait à diminuer avec l’âge. Des chercheurs de l’Université du Michigan ont mesuré la perception du stress de plus de 3 000 Américaines en transition vers la ménopause. Âgées de 42 à 53 ans au début de l’étude, elles ont été suivies pendant 15 ans. Même avec l’arrivée de la ménopause, leur sentiment de confiance et de contrôle et leur capacité à faire face aux difficultés augmentaient. Selon les scientifiques, les raisons de ce changement pourraient être neurologiques ou circonstancielles. Les enfants étant devenus des adultes et une bonne part des objectifs professionnels étant atteinte, la pression tombe.

Source: Women’s Midlife Health

