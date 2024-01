Pause zen : la force tranquille de Guylaine Tremblay

Pourquoi les gros défis m’effraient et me stimulent à la fois

J’ai joué un solo de 1 h 40 au théâtre cet automne (NDLR : Les étés souterrains). C’est comme être sur un tremplin. Tu as peur de plonger, tu te demandes si l’eau va être froide. Mais une fois à l’eau, tu t’aperçois qu’elle est bonne !

Une « première pause »

J’ai eu un gros automne. Tournages pour le cinéma et la télé, spectacle de chansons… Mais avant cela, j’ai eu un hiver et un été où je ne faisais partie d’aucune série. Une première dans ma carrière ! Donc j’ai pris le temps de vivre. Je suis nouvellement grand-mère, alors j’ai profité du bébé et de ma fille. Une pause vraiment agréable.

Comment je vis avec la pression du métier

Une carrière, c’est une roue qui tourne. Je suis très lucide par rapport à ça. Je me souviens très bien de la première fois où j’ai gagné un Gémeaux. J’étais assise à côté de Rita Lafontaine, et j’étais certaine qu’elle allait gagner ! « Et le prix est remis à Guylaine Tremblay ! » Rita, qui devait avoir l’âge que j’ai présentement, m’a regardée et a dit : « C’est à ton tour, ma belle. » Maintenant, je suis très consciente que d’autres vont être là. Plus que moi… Mais je suis en paix avec ça. Cela dit, je pense que, naïvement peut-être, quand on est dans le cœur du public, on le reste pour toujours, malgré tout.

Ce que je fais pour prendre soin de moi

C’est très simple, rien ne remplace la marche pour moi. Ça me permet de réfléchir, de penser. J’ai l’impression de faire le ménage dans ma tête. J’adorerais suivre des cours de danse… mais j’ai des horaires très compliqués !