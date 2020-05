Travail et troubles musculosquelettiques: le tiers des travailleuses touchées

Une femme sur trois souffre de douleurs physiques attribuables au travail. Et il n’y a pas que la posture qui est en cause…

Pour près d’un million de Québécois, le travail est source de douleurs. Tendinites, maux de dos, tensions cervicales… Pas moins de 31 % des travailleuses souffrent de troubles musculosquelettiques d’origine non traumatique, contre 20 % des travailleurs, selon une enquête de l’Institut national de santé publique du Québec. Le levage de charges lourdes, les gestes répétitifs ou les postures liées à certains emplois sont le plus souvent en cause. Toutefois, le rapport révèle également que le fait d’être exposé à des contraintes psychologiques au travail – une tâche trop grande, une faible reconnaissance ou du harcèlement – augmente la probabilité d’être atteint de tels troubles.

Source : Institut national de santé publique du Québec