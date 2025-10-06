Pour célébrer les 65 ans de notre magazine, nous avons eu l’idée exaltante d’honorer des femmes remarquables. Quel projet, toutefois!

La journaliste Marie-Ève Paré s’est d’abord entretenue, l’hiver dernier, avec cinq expertes québécoises (voyez ci-dessous) afin de produire un rapport détaillé présentant une cinquantaine de candidates encore vivantes.

Un jury de nos collègues a analysé le dossier et en a retenu cinq. Or, comme réduire l’histoire des Québécoises à 5 personnes aurait été injuste, notre dossier présente au total 17 de nos héroïnes. Relire le résumé des accomplissements de la sénatrice Michèle Audette ou de la journaliste Aline Desjardins, par exemple, rappelle l’importance de baser tout combat de longue haleine sur des valeurs fortes et une vision claire.

Nous espérons que ce dossier, qui ouvre aussi sur l’avenir avec nos articles sur le masculinisme et les Réalisatrices équitables, vous inspirera et permettra d’engager une conversation. Quelle lauréate ou candidate vous impressionne le plus? Qui d’autre auriez-vous aimé voir honorée? Écrivez-nous: nous publierons en ligne un bon nombre de vos commentaires.

PUBLICITÉ

Les expertes consultées

Sophie Montreuil (doctorat en littérature)

La directrice générale de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) a pour tâche de mettre en valeur le travail des scientifiques de langue française et d’assurer la vitalité de leur secteur d’activité.

Carole Lévesque (doctorat en anthropologie)

Cette professeure titulaire du Centre Urbanisation Culture Société à l’Institut national de la recherche scientifique a consacré sa carrière aux questions autochtones, réalisant de nombreuses recherches sur le terrain depuis les années 1980.

Josette Brun (doctorat en histoire)

Cette professeure titulaire au Département d’information et de communication de l’Université Laval s’intéresse notamment à l’histoire de la presse au Québec et aux rapports sociaux de sexe dans les médias.

Léa Clermont-Dion (doctorat en science politique)

Cette chercheuse, militante, autrice et cinéaste creuse la question des violences envers les femmes et du machisme depuis plus de 10 ans. Elle est connue, notamment, pour l’essai Porter plainte (Le Cheval d’août, 2023) et le documentaire La peur au ventre (2024).

PUBLICITÉ

Francine Descarries (doctorat en sociologie)

Sociologue et professeure émérite de l’UQAM, elle s’intéresse aux études féministes depuis les années 1970 et a contribué à faire du sexe et du genre des catégories critiques d’analyse dans les recherches en sciences sociales.