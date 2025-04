Comment laver vos vêtements de sport… et vous débarrasser des mauvaises odeurs!

Les tissus des vêtements de sport sont assez impressionnants. Ils évacuent la sueur et s'étirent au rythme des flexions et des postures de yoga. Comme le sait toute personne qui a déjà oublié de vider son sac de sport, ces textiles légers et extensibles peuvent cependant dégager des odeurs corporelles tenaces.

« Nous tissons le coton à la machine depuis des centaines d'années, mais le tissu performant [utilisé dans beaucoup de vêtements d’entraînement], qui est une combinaison de polyester et [d’élasthanne, aussi appelé Lycra (marque de commerce déposée) et “ spandex “ en anglais], est relativement récent », informe d’emblée Patric Richardson, un expert en nettoyage de vêtements et auteur du livre Laundry Love : Finding Joy in a Common Chore.

Ce genre de tissu technique a le pouvoir de laisser évacuer l’humidité, éloignant donc la sueur de votre peau, confirme Jennifer Lau, formatrice et copropriétaire d'Apple Fitness, entraîneuse Nike au Canada et copropriétaire du centre d'entraînement FITSQUAD de Toronto. Cela dit, les bactéries responsables des mauvaises odeurs tendent à se loger dans les fibres et à y rester lorsque les vêtements ne sont pas adéquatement lavés.

Alors, comment purger les relents de transpiration ? Tout d'abord: oui, vous pouvez mettre vos vêtements de sport dans la machine à laver, selon Patric Richardson. Pour ce qui est des réglages de la laveuse et du détergent à utiliser, les deux experts décrivent la meilleure méthode pour que votre équipement soit parfaitement propre.

Quel est le meilleur détergent à lessive pour les vêtements de sport?

Si un vêtement de sport continue de sentir mauvais après un lavage, c'est parce que certains tissus absorbent l'huile, note Patric Richardson. Comme « la transpiration est plus grasse sous les bras, entre les jambes et derrière les genoux que n'importe où ailleurs sur le corps », il est indiqué d’employer une concoction nettoyante maison pour éliminer l’excès de sébum.

Dans le récipient à détergent de votre machine à laver, versez une ou deux cuillères à soupe de détergent. Une petite quantité suffit, car vous voulez minimiser les résidus de savon à la surface du tissu, indique Patric Richardson. Il recommande d'opter pour un produit conçu pour les vêtements de sport, les vêtements de bébé ou les maillots de bain, car ces formules se rincent plus facilement. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de l'ingrédient magique de l’expert : l'agent de blanchiment à l'oxygène (ou oxygéné), une enzyme qui dissout l'huile. Contrairement à l'eau de Javel, ce produit est inoffensif pour les couleurs. Il se vend généralement sous forme de poudre, et le « percarbonate de sodium » (ou « peroxyde de carbonate de sodium ») figure dans la liste de ses ingrédients.

Patric Richardson déconseille d’utiliser de l’assouplissant lorsque vous nettoyez vos vêtements d'entraînement. « Il ne faut pas que l'assouplissant recouvre le tissu, car cela nuit à ses performances, [NDLR : à sa respirabilité notamment]. »

Quels réglages de la laveuse utiliser?

Il faut un peu de chaleur pour activer les pouvoirs assainissants du détergent et de l'agent de blanchiment à l'oxygène. Patric Richardson recommande d'utiliser le réglage à l’eau tiède et de s'en tenir à un cycle express. « Le polyester va libérer la saleté très rapidement, il n'est donc pas nécessaire de le mettre dans un cycle plus long », explique-t-il. Un cycle rapide signifie également que vous n'avez pas à vous soucier de tout laver à l'envers pour éviter que le mouvement répétitif de la machine abîme le vêtement ou ne le fasse boulocher, souligne-t-il.

Pour protéger les articles délicats comme les soutiens-gorge de sport aux détails complexes, Jennifer Lau conseille de les mettre dans un sac de lavage en maille. « C'est particulièrement utile pour les doublures de bonnets de soutien-gorge », dit-elle. « Je les sors du soutien-gorge pour qu'ils ne se plient pas et ne se froissent pas, car il arrive que la mousse ne reprenne pas sa forme. »

Et bien qu'un cycle doux puisse être tentant, Patric Richardson préfère le réglage express, qui comprend un essorage rapide pour que votre tenue de sport ne ressorte pas trempée.

Puis-je mettre mes vêtements de sport dans la sécheuse?

« L’élasthanne [ou le Lycra] ne doit jamais aller dans la sécheuse, affirme Patric Richardson. Il perdrait une partie de sa magnifique élasticité. » Il est préférable de suspendre vos vêtements sur une corde ou un étendoir à linge. Et pour respecter la même règle anti-chaleur, ne repassez jamais vos vêtements d'entraînement. Si nécessaire, vous pouvez les défroisser rapidement à la vapeur.

À quelle fréquence laver mes vêtements de sport?

Patric Richardson et Jennifer Lau sont tous deux d'accord pour dire que vous devriez laver vos vêtements d'entraînement chaque fois que vous les portez. « La plupart des vêtements de sport sont conçus être portés souvent. Ils doivent donc être résistants à l'usure et au nettoyage », dit Jennifer Lau.

Patric Richardson suggère surtout de le faire pour des raisons hygiéniques. « La vérité, c'est que le vêtement contient de la sueur et des bactéries, et que vous les remettez sur votre peau. »

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez mélanger vos tenues performantes à tout autre vêtement pouvant supporter l'agent de blanchiment à l'oxygène, c'est-à-dire à peu près tout ce qui n'est pas de la laine ou de la soie.

Dois-je laisser mes vêtements de sport sécher à l'air libre avant de les laver?

« Si un vêtement sent vraiment mauvais, j'essaie de le laver le jour même et de ne pas le laisser au fond de la corbeille à linge, car son odeur pourrait se transposer au reste de la lessive », expose Jennifer Lau. Elle donne la priorité au lavage des soutiens-gorge de sport et des couches de base (comme les sous-vêtements et les combines) utilisés lors du jogging en hiver, c'est-à-dire les morceaux dans lesquels elle transpire le plus.

Mais si vous n'avez pas d'endroit pour faire sécher vos tenues à l'air libre avant de les laver, ce n’est pas un problème, d’après Patric Richardson. « Une fois que vous aurez utilisé l'agent de blanchiment à l'oxygène, l’odeur de transpiration sera éliminée », affirme-t-il.

Vous détestez l'odeur du sac de sport ? « Lorsque vous faites des allers-retours entre le gymnase et votre domicile, gardez un sac à linge séparé pour les vêtements sales afin d’éviter que les effluves de transpiration imprègnent le reste du contenu », conseille Jennifer Lau, qui recommande également de mettre une feuille d’assouplissant dans votre sac pour aider à masquer les odeurs.

Que faire avec les articles qui ne vont pas à la laveuse?

Patric Richardson a une astuce étonnante pour les pièces d’équipement sportif qui ne peuvent aller à la machine, comme les chaussures, le sac de sport ou le tapis de yoga : « Vous pouvez les vaporiser avec de la vodka; ça réduit à néant l'odeur sur n'importe quel vêtement ». Il recommande de trouver la vodka la moins chère possible, de la vider dans un flacon pulvérisateur pour la répandre avec parcimonie. Et ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez pas la gueule de bois, promet l’expert. « Lorsqu'elle sèche, la vodka est inodore et incolore. »

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en mars 2025.