Guide des couteaux de cuisine

Couteau du chef

C’est un indispensable. Il permet de couper et de mettre en morceaux la viande, d’émincer les légumes et de hacher les fines herbes. À plat, sa lame sert à écraser une gousse d’ail.

Lame : de 15 à 30 cm (de 6 à 12 po) de long.

Prix : à partir d’environ 50 $

Couteau à pain

Il tranche évidemment le pain, mais coupe aussi les gâteaux sans les déformer. Il est aussi utile pour les aliments dont l’extérieur est coriace et l’intérieur mou (tomate, agrumes, etc.).

Lame : dentelée, de 19 et 32 cm (7 ½ à 12 ¾ po) de long.

Prix : à partir d’environ 25 $

Couteau d’office

Un incontournable dans la cuisine. On l’utilise pour gratter ou peler les fruits et légumes, mais aussi pour accomplir des tâches plus délicates comme équeuter des fraises, hacher finement des légumes, du gingembre, de l’ail et des piments.

Lame : assez courte, de 6 à 12 cm (2 ½ à 4 ¾ po) de long.

Prix : à partir d’environ 10 $

Mezzaluna

Doté d’une ou de deux lames courbées, ce hachoir permet de couper les fines herbes, les noix et le chocolat.

Lame : de 16,5 à 24 cm (de 6 ½ à 9 ½ po) de long.

Prix : à partir de 40 $ (lame simple) à 65 $ (lame double).

Couteau à désosser

On l’utilise entre autres pour parer la viande, retirer les os et prélever les filets de poisson.

Lame : étroite, de 13 à 18 cm (de 5 ¼ à 7 po) de long.

Prix : à partir d’environ 50 $

Couperet

Grâce à sa lame imposante, ce couteau est très efficace pour couper les aliments coriaces tels que les joints des os.

Lame : large et lourde, de 14 à 25 cm (de 5 ½ à 10 po) de long.

Prix : à partir d’environ 50 $

Fusil de cuisine

Aussi appelé fusil à aiguiser ou queue-de-rat, cet outil ne sert pas à aiguiser, mais bien à aligner la lame. Pour ce faire, il nettoie le fil des couteaux non dentelés en retirant les particules nuisibles.

Tige : de 20 à 30 cm (de 8 à 12 po) de long.

Prix : à partir d’environ 50 $

Couteau à huîtres

Il est spécialement conçu pour ouvrir les huîtres. Le bout de la sa lame est parfois pointu et biseauté pour plus d’efficacité. Les modèles avec garde offrent en prime un effet protecteur.

Lame : courte, de 4,5 à 9 cm (de 1 ¾ à 3 ½ po) de long.

Prix : environ 13 $ pour un modèle de qualité.

Couteau à pamplemousse

Parfait pour prélever la chair des agrumes, tout en suivant la courbure du fruit.

Lame : souple, cambrée et doublement dentelée, de 9 à 10 cm (3 ¼ à 4 po) de long.

Prix : à partir d’environ 15 $

Couteau à steak

On l’utilise à table pour découper la viande.

Lame : dentelée, environ 12 cm (4 ¾ po) de long.

Prix : 8 à 15 $

Couteau à tomates

Ce couteau-scie tranche les tomates sans déchirer leur peau ni écraser leur chair. Peut aussi trancher une baguette.

Lame : étroite et dentelée, de 11 à 15 cm (de 4 ½ à 6 po) de long.

Prix : À partir de 6 $

Entretien des couteaux de cuisine

Il est déconseillé de laver les couteaux de cuisine au lave-vaisselle. D’abord parce que le métal ne fait pas bon ménage avec l’humidité (même s’il s’agit d’acier inoxydable) et qu’au fil des utilisations des dépôts risquent d’apparaître sur les lames des couteaux. Ensuite, pendant le nettoyage, les lames risquent de se heurter et donc, de s’émousser. Enfin, il ne faut pas oublier les savons abrasifs qui peuvent altérer les couteaux.

Pour optimiser le rendement de vos couteaux de cuisine, nettoyez-les avec de l’eau chaude savonneuse. Prenez ensuite le temps de bien les essuyer avant de les ranger dans un étui, un bloc à couteaux ou un support aimanté. Vous pouvez aussi opter pour un protège-lame.