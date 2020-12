Un chemin de table bien parfumé

Cette décoration embaumera la maison pendant toute une semaine et même plus.

Étape 1

Le secret réside dans la superposition des éléments. On commence par de la verdure assez robuste – des branches d’eucalyptus ou de buis constitueront une base solide. On peut également jouer avec les teintes et les textures, en y insérant quelques délicates fougères et des feuilles de magnolia.

Étape 2

C’est le moment d’ajouter de la texture. Ici, nous avons utilisé des baies de poivre (qu’on trouve chez les fleuristes), mais on peut aussi donner du cachet à sa création à l’aide de pommes de pin, de baies de troène ou de belles branches de houx chargées de baies rouge vif.

Étape 3

On termine son œuvre en l’agrémentant, çà et là, d’aliments frais. Des grenades, des prunes ou des clémentines, par exemple. À la fin du repas, on peut proposer aux invités de se servir à même le chemin de table.