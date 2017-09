«Soda bread» noisettes, canneberges et chocolat

La particularité de ce pain est la présence du bicarbonate de soude (qui remplace la levure) et du babeurre. Ces deux ingrédients auront pour effet de faire lever le pain au four.

Dans ma recette, je mets un œuf, des canneberges, des pépites de chocolat et des noisettes; on pourrait dire que cette version du soda bread est en fait moitié gâteau et moitié pain. Elle est donc parfaite pour le petit-déjeuner!

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 35 minutes

Pour 1 pain

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de farine à pain ou de farine tout usage non blanchie

1 c. à thé de bicarbonate de soude

Une pincée de sel

1 c. à soupe de lait

1 œuf

300 ml (env. 1 1/4 tasse) de babeurre*

125 ml (1/2 tasse) de noisettes rôties et légèrement concassées

3 c. à soupe de canneberges séchées

3 c. à soupe de pépites de chocolat

Flocons d’orge pour décorer (facultatif)

Préparation

Préchauffer le four à 420 °F (215 °C). Dans un grand bol, tamiser la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Dans un petit bol, fouetter le lait et l’œuf, puis les ajouter à la farine. Ajouter le babeurre et mélanger avec les mains (humides) ou à l’aide d’une cuillère en bois (ça collera un peu, mais c’est normal) jusqu’à l’obtention d’une pâte assez homogène. Incorporer les noisettes, les canneberges et les pépites de chocolat. Déposer la boule de pâte sur un plan de travail fariné. Se fariner les mains, puis aplatir la boule de pâte et la mettre sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin. Rouler les côtés vers le dessus (de manière à former des bords arrondis). Tapoter un peu afin d’obtenir un pain d’environ 5 cm d’épaisseur. À l’aide d’un couteau bien affuté, former une croix sur le dessus du pain, puis saupoudrer avec des flocons d’orge, si désiré. Cuire au four environ 35 minutes. Laisser refroidir sur une grille avant de trancher.

* Si on n’a pas de babeurre sous la main, on peut remplacer celui-ci par du lait dans lequel on ajoute 1 c. à soupe de jus de citron ou de vinaigre blanc. On laisse reposer une quinzaine de minutes avant d’utiliser.