Gratin dauphinois

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Dana Dorobantu

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 1 heure 20 minutes

Attente: 15 minutes

750 ml (3 tasses) de lait

250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 35 %

125 ml (1/2 tasse) de beurre

1 gros oignon, tranché finement

3 gousses d’ail, hachées

Les feuilles de 3 tiges de thym frais

3 c. à soupe de farine tout usage

1 1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poivre

2 kg (4,4 lb) de pommes de terre Yukon Gold, pelées et coupées en tranches minces de 6 mm (1/4 po) d’épaisseur (3 litres / 12 tasses)

250 ml (1 tasse) de parmesan, râpé finement

250 ml (1 tasse) de gruyère, râpé

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

1. Dans une casserole, sur feu moyen-doux, chauffer le lait et la crème.

2. Dans une grande casserole, sur feu moyen-vif, chauffer 1 c. à soupe de beurre. Ajouter l’oignon et cuire en remuant jusqu’à ce qu’il ait ramolli, 5 minutes. Ajouter l’ail et le thym et cuire en remuant pendant 1 minute. Réduire le feu à moyen. Ajouter le reste du beurre, puis la farine en brassant et poursuivre la cuisson en remuant pendant 2 minutes.

3. Ajouter lentement le mélange lait-crème 250 ml (1 tasse) à la fois, en remuant – l­aisser la préparation épaissir légèrement entre chaque addition. Ajouter le sel et le poivre, et poursuivre la cuisson en remuant jusqu’à ce que la préparation ait épaissi.

4. Ajouter les pommes de terre et cuire sur feu moyen, en remuant le fond de la casserole pour éviter qu’elles dorent, jusqu’à ce qu’elles aient légèrement ramolli, de 8 à 10 minutes.

5. Déposer un plat de cuisson d’une capacité de 3 litres (12 tasses) sur une plaque à cuisson et y étendre la moitié de la préparation de pommes de terre. Parsemer de la moitié du parmesan. Étendre le reste de la préparation de pommes de terre par-dessus. Parsemer du reste du parmesan et du gruyère. Couvrir le plat de papier d’aluminium et cuire au four pendant 30 minutes. Enlever le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la surface soit dorée et que les pommes de terre soient tendres, 20 minutes. Laisser reposer 15 minutes avant de servir.