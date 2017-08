Tartelettes au poireau et à la pancetta

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Erik Putz

Préparation: 30 minutes

Cuisson: 50 minutes

4 portions

Ingrédients

Pâte

310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage

1/2 c. à thé de sel

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, froid, en cubes

1 œuf

Garniture au poireau

4 tranches fines de pancetta ronde

228 g de pleurotes en huître, défaits en petits morceaux

2 poireaux, parties blanche et vert pâle seulement, coupés en rondelles de 6 mm (1/4 po)

60 ml (1/4 tasse) de vin blanc sec

1/4 c. à thé de sel

150 g de fromage Boursin à l’ail et aux fines herbes, divisé en 8 portions

Préparation

Placer une grille dans le tiers inférieur du four et le préchauffer à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque à cuisson de papier parchemin.

1. Pour la préparation de la pâte : dans le récipient d’un robot culinaire, mélanger la farine et le sel. Ajouter les cubes de beurre et actionner l’appareil par touches successives jusqu’à ce que la pâte soit grumeleuse. L’appareil toujours en marche, ajouter par l’entonnoir de 2 à 3 c. à soupe d’eau glacée, 1 c. à soupe à la fois. Mélanger jusqu’à ce qu’une boule de pâte se forme.

2. Diviser la pâte en 4 et former 4 disques. Emballer chaque disque dans une pellicule plastique et faire refroidir au réfrigérateur 10 minutes.

3. Pour la préparation de la garniture : faire chauffer une grande poêle sur feu moyen. Y cuire les tranches de pancetta 4 ou 5 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes – les tourner à mi-cuisson. Réserver sur une assiette tapissée de papier essuie-tout. Mettre les pleurotes et les poireaux dans la poêle. Cuire jusqu’à ce qu’ils brunissent, environ 3 minutes. Ajouter le vin et le sel. Cuire jusqu’à ce que les légumes soient tendres et que le vin se soit évaporé, environ 5 minutes. Transvider dans un bol peu profond et réserver au réfrigérateur 15 minutes.

4. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser chaque disque de pâte en un cercle de 20 cm (8 po) de diamètre. Placer les cercles sur la plaque tapissée de papier parchemin. Étendre une portion de fromage Boursin sur chaque cercle en laissant une bordure de 4 cm (1 1/2 po) tout le tour. Répartir la préparation de poireaux sur le Boursin, puis recouvrir du reste du fromage. Replier la bordure de pâte sur la garniture, en superposant légèrement les coins et en laissant le centre des tartelettes non couvert (voir la photo). Dans un petit bol, fouetter l’œuf avec 1 c. à thé d’eau. En badigeonner le pourtour des tartelettes.

5. Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée. Laisser refroidir 5 minutes avant de servir. Casser les tranches de pancetta en deux et piquer deux demi-tranches au centre de chaque tartelette. Ou encore, laisser les tranches entières et les présenter en accompagnement des tartelettes.