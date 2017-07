Oeufs colorés au soya et farcis au crabe dormeur

Cet article n'a pas encore été évalué.

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 12 minutes

Temps de repos: 2 jours

Ingrédients

Œufs colorés au soya :

4 œufs

1 tasse (250 ml) de sauce soya

1 tasse (250 ml) de vinaigre de vin de riz

2 c. à table (30 ml) de sauce sriracha

Garniture au crabe dormeur :

4 jaunes d’œufs (retirés des œufs colorés au soya)

2 oignons verts, grillés et tranchés (utiliser aussi pour la garniture)

1 c. à table (5 ml) d’huile de sésame

1 c. à table (5 ml) de vinaigre de riz blanc

4 c. à table (20 ml) de mayonnaise

Jus d’une lime

4 c. à table (20 ml) de crabe sélectionné

1 pincée de sel

Instructions

1. Faire bouillir l’eau. Déposer les œufs dans l’eau et cuire pendant 12 minutes. Retirer les œufs du feu et les refroidir dans un bain de glace.

2. Déposer les œufs dans la sauce soya, le vinaigre de vin de riz et la sauce sriracha, et laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 jours. Retirer les œufs et les couper en deux.

3. Mélanger tous les ingrédients et garnir les moitiés d’œufs colorés.

4. Garnir avec une tranche d’oignon vert grillé.