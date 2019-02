Préparation: 20 minutes

Cuisson: 10 minutes

Donne 6 portions

Ingrédients

6 œufs

60 ml de mayonnaise (1/4 tasse)

1 1/2 c. à thé de moutarde de Dijon

4 c. à thé de ciboulette fraîche, hachée finement

1/8 c. à thé de poivre

1/8 c. à thé de paprika fumé

1 tranche de bacon, cuite et croustillante, hachée

Préparation

Placer les œufs en une seule couche dans une casserole. Verser suffisamment d’eau pour couvrir les œufs de 2,5 cm (1 po). Amener à ébullition, sur feu vif, puis réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter 10 minutes. Égoutter immédiatement et rincer en laissant de l’eau froide couler sur les œufs pour qu’ils refroidissent complètement. Peler les œufs, puis les couper en deux sur la longueur. Retirer les jaunes d’œufs. Les mettre dans un bol et les écraser. Ajou-ter la mayonnaise, la moutarde, la ciboulette et le poivre. Mélanger. Transférer le mélange de jaunes d’œufs dans une poche à douille ou dans un petit sac de con-gélation (couper ensuite l’un des coins du sac). Garnir les demi-blancs d’œufs du mélange de jaunes d’œufs. Parsemer du paprika et du bacon.

Variantes

Pour la préparation des variantes, à l’exception des Œufs roses garnis, suivre les instructions de la recette de base pour cuire les œufs et séparer les blancs des jaunes. Puis, continuer en suivant les instructions de la variante choisie.

Aux fines herbes et au saumon fumé

Couper 1 tranche de saumon fumé de 30 g en 12 morceaux. Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise, 1 c. à soupe d’aneth frais haché et 1 c. à soupe de persil frais haché. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Ajouter un morceau de saumon fumé sur chacun, puis un peu de caviar de lompe et un brin d’aneth.

Façon sushi

Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise et 1 1/2 c. à thé de wasabi. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Parsemer de gingembre mariné haché finement, de graines de sésame noir et blanc et de filaments de feuille de nori.

À l’avocat

Réserver les jaunes d’œufs pour un autre usage. Dans un bol, mélanger 60 ml (1/4 tasse) d’avocat écrasé en purée, 1 c. à soupe de jus de lime, 3/4 c. à thé de wasabi et 1/4 c. à thé de sel. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Déposer une tranche de miniconcombre sur le dessus. Décorer de coriandre fraîche et de graines de sésame noir.

Au crabe et à l’aneth

Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise et 1/2 c. à thé de moutarde de Dijon. Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de chair de crabe en morceaux (en conserve), 2 c. à soupe d’aneth frais haché, 2 c. à thé de jus de citron et 1 c. à thé de zeste de citron. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Décorer d’un peu de crabe et d’un brin d’aneth.

Œufs roses garnis

Dans une casserole, sur feu moyen-vif, mettre le contenu d’une boîte de 398 ml de petites betteraves Rosebud entières avec leur jus, 180 ml (3/4 tasse) de vinaigre de cidre, 80 ml (1/3 tasse) de sucre et 1/2 c. à thé de sel. Chauffer jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Déposer la casserole dans un récipient d’eau glacée pour refroidir les betteraves. Ajouter les œufs cuits pelés en les couvrant du jus de betterave. Placer la casserole au réfrigérateur pendant 3 heures, en retournant les œufs à mi-temps. Éponger 2 betteraves et couper chacune en 6 quartiers. Retirer une fine tranche à la base et sur le dessus de chaque œuf pour qu’ils puissent tenir sur cette base. Couper chaque œuf en deux, sur la largeur. Pour la préparation de la garniture aux jaunes d’œufs, utiliser les mêmes ingrédients que ceux de la recette de base, dans les mêmes quantités, mais en omettant le paprika. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Décorer de bacon ou d’un morceau de betterave.

À la thaïe

Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise, 2 1/2 c. à thé de jus de lime et 1 c. à thé de pâte de cari rouge. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Décorer de coriandre fraîche, d’arachides hachées et de tranches fines de piment chili rouge.

À la mexicaine

Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 5 c. à soupe de mayonnaise, 2 c. à soupe de cheddar fort râpé finement et

1 1/2 c. à thé de moutarde de Dijon. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Décorer de jalapenos marinés hachés et de morceaux de croustilles de tortillas de maïs bleu.

Façon salade César

Dans une grande poêle, sur feu moyen, étendre 2 c. à soupe de parmesan râpé de manière à former un cercle de 7,5 cm (3 po) de diamètre. Cuire jusqu’à ce que le fromage soit doré, environ 5 minutes. Laisser refroidir, puis casser en petits morceaux. Faire cuire 1 tranche de prosciutto, puis l’émietter. Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise, 1 c. à soupe de câpres hachées et 1 1/2 c. à thé de moutarde de Dijon. Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Ajouter les morceaux de parmesan et de prosciutto sur le dessus.

À la coréenne

Aux jaunes d’œufs écrasés, ajouter 5 c. à soupe de mayonnaise et 1 c. à thé de gochujang (pâte coréenne fermentée et pimentée). Garnir les demi-blancs d’œufs de ce mélange. Parsemer de kimchi et d’oignons verts, tous deux hachés finement.