Pâtes express au citron

Cuisson : 10 minutes

Donne 8 portions

Ingrédients

450 g de bucatinis ou linguines

3 c. à soupe de beurre

3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

2 gousses d’ail, tranchées finement

1/2 c. à thé de chili broyé

2 c. à soupe de zeste de citron

125 ml (1/2 tasse) de jus de citron

500 ml (2 tasses) depecorino ou romano, râpé + quelques copeaux pour la garniture

3/4 c. à thé de sel

250 ml (1 tasse) de persil frais haché

Préparation

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes en suivant les instructions sur l’emballage. Égoutter en réservant 250 ml (1 tasse) du liquide de cuisson. Réserver les pâtes.

2. Dans une grande poêle, sur feu moyen, faire fondre le beurre avec l’huile. Ajouter l’ail et cuire 1 minute. Ajouter le chili broyé et le zeste de citron, et cuire en remuant pendant 30 secondes. Verser le liquide de cuisson réservé.

3. Ajouter les pâtes, le jus de citron, le pecorino râpé et le sel, en remuant pour bien enrober les pâtes. Ajouter le persil et remuer. Servir en garnissant les pâtes de copeaux de pecorino.