Carrés d’agneau et carottes au pesto de fanes de carottes

Photo: Erik Putz

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 25 minutes

4 portions

Ingrédients

950 g de petites carottes, avec les fanes, environ 4 bottes

1 c. à soupe d’huile d’olive

1/2 c. à thé de sel

2 carrés d’agneau (environ 16 côtes au total), à température ambiante

Poivre du moulin

Pesto de fanes de carottes (voir Note)

250 ml (1 tasse) de fanes de carottes

1 gousse d’ail, hachée

60 ml (1/4 tasse) de noix de Grenoble, rôties, hachées

60 ml (1/4 tasse) de parmesan, râpé

2 c. à soupe de feuilles de menthe fraîche, hachées

1 c. à soupe de jus de citron

1/4 c. à thé de sel

125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive

Préparation

Placer une grille dans le tiers supérieur du four et une autre dans le tiers inférieur, et le préchauffer à 230 °C (450 °F). Tapisser une plaque à cuisson de papier d’aluminium.

1. Parer les carottes – les peler ou les brosser – en conservant un bout de la tige. Hacher les fanes (feuilles et tiges) pour en réserver 250 ml (1 tasse). Placer les carottes sur la plaque tapissée de papier d’aluminium et les enrober de 1 c. à soupe d’huile d’olive. Ajouter 1/4 c. à thé de sel. Cuire au four sur la grille du bas de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et tendres.

2. Placer une grille sur une plaque à cuisson. Y déposer les carrés d’agneau, le côté gras vers le haut. À l’aide d’un couteau, entailler le gras en formant un quadrillé. Saler (1/4 c. à thé de sel) et poivrer. Faire rôtir au four, sur la grille du haut, de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande inséré dans la chair indique 60 oC (140 oF) pour une viande mi-saignante.

3. Pour la préparation du pesto de fanes de carottes : dans le récipient d’un robot culinaire, mettre les fanes de carottes réservées (250 ml / 1 tasse), l’ail, les noix de Grenoble, le parmesan, la menthe, le jus de citron et le sel. Actionner l’appareil et, par l’entonnoir, ajouter graduellement 125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive. Garnir les carottes cuites de ce pesto et servir avec les carrés d’agneau.

Note

On peut remplacer les fanes de carottes par la même quantité de persil frais.