Livres: 15 nouveaux titres québécois à lire

La route du lilas, Éric Dupont, Marchand de feuilles, 592 p.



Dire qu’on avait hâte de relire l’auteur de La fiancée américaine (2012) relève de l’euphémisme. Cette nouvelle offrande, épique, s’avère à la hauteur de l’attente. «Le lilas est notre alibi», résume Laura à Pia, que Shelly et elle ont admise dans leur périple annuel. En chemin, on apprendra tout sur cet arbuste dont elles traquent la floraison, du Tennessee au Québec. Mais on se sera surtout laissé raconter un bouquet d’histoires passionnantes.