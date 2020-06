3 astuces pour manger plus vert

Alors, cette salade, elle est écolo ou pas? Ça dépend. Les légumes qui la composent ont-ils été cultivés ici ou à l’étranger? Sont-ils bios? Proviennent-ils d’une serre hydroponique? Tant de questions... Voici trois astuces pour manger plus vert.

On privilégie les légumes de saison

Au printemps, on fait une belle place aux asperges, aux radis et aux petits pois.

On ose l’impensable

À poids égal, les insectes occupent moins d’espace et consomment moins d’eau et de nourriture que le bétail. La poudre de grillons – et son léger goût de noix – parfumera à merveille un riz ou un chili.

On mange «local»

Hors saison, les légumes cultivés en serre au Québec sont plus écolos que leurs cousins importés. Bye bye tomates du Mexique et poivrons de Hollande !