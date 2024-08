7 bars et restaurants pour un séjour inoubliable à Québec

Pour commencer la journée en beauté

Maison Smith

15 avenue George VI, Québec G1R 2L3

Cette chaîne est bien connue dans la région de la Capitale-Nationale, où se concentrent ses 11 cafés. Au saut du lit, c’est vers la nouvelle adresse des Plaines d’Abraham — inaugurée le 13 juin 2024 — que je me suis dirigée pour faire le plein avant de partir à la (re)découverte du Vieux-Québec. Le petit restaurant ouvert sur les Plaines sentait bon le café fraîchement moulu, et son comptoir débordait de viennoiseries, dont des chocolatines, des croissants aux amandes et des brioches à la cannelle, et même de sandwichs déjà prêts à emporter. J’ai pris quelques minutes pour déguster mon café au lait et respirer un peu d’air frais sur la terrasse toute en longueur, avec vue imprenable sur le Parc des Champs-de-Bataille.

Tant qu’à faire le détour, pourquoi ne pas rapporter un sac du nouveau café maison baptisé café Champs de bataille en l’honneur des Plaines d’Abraham ? Ses notes de chocolat et de noix grillées ont fait mon bonheur, quelques jours après mon retour de Québec, dans la cuisine d’un petit chalet loué pour la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste.

Viennoiseries: de 3,50$ à 5,50$ chacune.

Sandwichs: de 10 à 16$ chacun.

Cette succursale sert aussi des soupes, des salades et des desserts (gâteaux, tartes et macarons).

À jumeler avec: une visite au Musée national des beaux-arts du Québec pour s’émerveiller devant L’Hommage à Rosa Luxemburg de Jean-Paul Riopelle ou un spectacle en plein air au kiosque Edwin-Bélanger, où se produisent des artistes comme France D’Amour (1er août 2024), Martin Deschamps (15 août) et Marc Hervieux (24 août). Le café demeure ouvert jusqu’à 22 h les soirs d’événements.

Succursale des Plaines d’Abraham

Toutes les succursales

Pour un lunch satisfaisant

FISH Club privé de sushis à emporter (quartier Saint-Sacrement)

1975 rue Frank-Carrel, Suite 201, Québec G1N 2E6

Avant même de mettre un pied dans l’antre de FISH, sa porte capitonnée évoquant les speakeasy d’une autre époque nous met dans l’ambiance. Nous sommes ici dans un club privé réservé aux amateurs et amatrices de sushis raffinés… mais tout le monde peut aller y chercher son propre petit coffre aux trésors, à condition de le commander un peu à l’avance.

Le processus demande une certaine ouverture d’esprit, car il n’y a pas de menu. La veille de ma visite, j’ai répondu en ligne au court questionnaire conçu pour aider les chefs à composer (par exemple) une Fishbox de 3 nigiris, 9 makis et 2 bouchées correspondant aux goûts de leurs clients. Et ça a fonctionné: le chef Tommy m’a proposé, entre autres délices, un rouleau au homard avec ciboulette, oignons frits et mousse de fraise, ainsi qu’un maki au tartare de saumon et aux asperges. L’originalité des mélanges, la fraîcheur des ingrédients et la taille respectable de la portion ont fait de ce lunch une réussite.

Bon à savoir: il faut commander au moins deux heures à l’avance, idéalement plus. Si vous donnez 24 h ou plus de préavis, vous repartirez avec un tout mignon petit gâteau offert en prime.

Fishbox et Nigiri box (14 morceaux): 42$ pour les non-membres, 35$ pour les membres

Aquarium (sashimis et légumes seulement): 30$ pour les non-membres, 25 $ pour les membres

Carte de membre: 25 $ pour une personne, 35$ pour un couple ou 50$ pour une famille (taxes en sus).

Commander en ligne

À jumeler avec: une pause au tranquille parc Saint-Sacrement (à 5 minutes de FISH en auto), ou au petit parc Myrand (à 4 minutes).

Q de Sac resto-pub

10 Rue du Cul-de-Sac, Québec G1K 8L4

Le Petit-Champlain est un endroit magnifique, mais ses côtes et ses escaliers creusent l’appétit. Pour le lunch, je me suis installée dans ce petit établissement dont la terrasse est l’une des mieux placées pour admirer les célèbres parapluies décoratifs du quartier.

Le menu de «chalet sportif» du chef Andrew Murphy fait la part belle aux saveurs du terroir et aux produits locaux. Il inclut notamment une fort tentante soupe à l’oignon gratinée à la bière rousse et même du foie gras parfumé au whisky Coureur des bois, mais le jour de mon passage, le soleil de plomb m’a donné envie d’un lunch d’été léger. Mon accompagnatrice et moi avons donc partagé une délicieuse pizza garnie de stracciatella et de tomates cerises, ainsi qu’une salade de betteraves et de roquette garnie d’une vinaigrette citronnée et de noix caramélisées. Les prix très raisonnables de la carte permettent de repartir ensuite à la découverte des jolies boutiques du coin.

Voir le menu

Réserver une table

À jumeler avec: une virée de magasinage dans les rues du Petit-Champlain, d’abord chez Créature Atelier pour découvrir des créateurs québécois branchés — les sacs en cuir de taureau d’Atelier Hotel Motel, les chandelles et parfums d’intérieur Moodgie —, puis à L’Atelier La Pomme, belle vitrine pour de nombreux designers de mode locaux depuis 1979.

Pour un apéro électrisant

La Cale du Port de Québec

84 Rue Dalhousie, Port de Québec G1K 8M5

S’il fait beau et que l’envie de boire un Aperol spritz les pieds dans l’eau vous prend, ce bar à ciel ouvert est l’endroit parfait pour trinquer entre amis. Le grand espace extérieur est ouvert de 11 h à 23 h tous les jours de l’été de manière à évoquer un tout-inclus tropical. Il est propice aux sorties en groupe, mais il est aussi doté de petits coins plus tranquilles où s’installer à quelques-uns.

N’oubliez pas la crème solaire, car les rayons tapent fort dans cette oasis de béton, et choisissez judicieusement votre tenue, car certaines chaises Adirondack sont assez basses pour que vous ayez l’arrière-train dans l’eau. Pour les fringales, il y a le food truck La Cage – Brasserie sportive, et pour les plus gros appétits, l’agréable bistro de style parisien Le Café du Monde est juste à côté.

Trouver La Cale

À jumeler avec: une visite du Musée de la civilisation de Québec, qui présente durant l’été 2024 l’exposition Gladiateurs – Héros du Colisée.

Distillerie Arsenal & Co

1195, rue Taillon, Québec G1N 3V2

Ce restaurant avait déjà tout pour impressionner, avec sa salle très hollywoodienne séparée en gradins, son imposant bar central et sa scène. Lors de ma visite, mi-juin 2024, ses propriétaires s’apprêtaient à ouvrir la grande terrasse qu’ils ont ajoutée sur le toit de l’établissement, et qui peut aujourd’hui accueillir 200 personnes. Murs végétaux, bar extérieur, canapés confortables, tout a été pensé pour un 5 à 7 endiablé dans un cadre enchanteur.

La faim se déclare? Le restaurant offre des plats à partager — dont l’intrigant Plateau Arsenal destiné aux carnivores, puisqu’il mélange côtes levées, pulled pork, brisket, poulet jerk et saucisses fumée – , des burgers et des pizzas pour étirer la fête toute la soirée.

Voir le menu

Réserver une table

À jumeler avec: un cours de création de cocktails tiki avec une mixologue ou une visite de la distillerie elle-même, où des experts préparent les boissons alcoolisées de L’Arsenal, dont certaines seront vendues en exclusivité dans la boutique de l’établissement. Lors de mon passage, j’ai eu la chance de rencontrer deux des trois distillateurs, qui travaillaient à une concoction au kumquat ce jour-là, et de me renseigner sur le fonctionnement des impressionnants alambics et sur l’inspiration derrière les premiers produits de l’entreprise. Une activité pour les passionnés de bons spiritueux!

Réserver un cours de mixologie

Réserver une visite de la distillerie

Pour un souper mémorable

Va Bene Bar antipasto

48, rue Sous-le-Fort, Québec G1K 4G8

Ça bouge dans la salle de ce petit resto italien très bien situé, au cœur du Petit-Champlain. La spécialité de l’endroit: des plateaux chargés d’antipasti, que de fort sympathiques serveurs apportent à la table dans de jolies assiettes étagées rappelant le high tea à l’anglaise. Je garde un excellent souvenir des délicieuses sphères de parmesan frites (des fondues au parmesan «++» !), du prosciutto et de la mozzarella di buffala présentés sur le plateau Parma, qui constituerait à lui seul un agréable petit repas du midi.

La carte a toutefois beaucoup plus de belles choses à offrir. Je n’ai pas laissé une miette du morceau de morue bien dodu qui m’a été servi dans un bouillon savoureux, et mon accompagnatrice s’est délectée des pâtes carbonara qu’elle avait choisies. Mon conseil: tentez de vous garder un petit peu de place pour le très traditionnel tiramisu, qui n’a rien à envier aux meilleurs (au pluriel, oui-oui!) que j’ai mangés en Italie.

Antipasto pour deux personnes: de 34 à 49 $

Plats principaux à la carte: de 28 à 58 $ chacun

Voir le menu

Réserver une table

À jumeler avec: une visite du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, leur musée relatant avec moult détails l’histoire de leur pensionnat. Il faut voir le tableau d’honneur nommant les meilleures élèves, la reproduction des milieux de vie et d’enseignement, ainsi que la réflexion des Ursulines entourant l’éducation des filles à une époque où cette idée ne s’imposait pas dans tous les milieux. Ne partez pas sans avoir visité la chapelle des Ursulines, qui abrite dans le faste la sépulture de Marie de l’Incarnation.

Voir le site du musée

Chez Rioux & Pettigrew

160, rue Saint-Paul, Québec G1K 3W1

Envie de vous payer la traite? L’expérience gastronomique imaginée par le chef Dominic Jacques, gagnant du concours télévisé Les Chefs en 2012, fut le clou de ma visite à Québec dans la Vieille Capitale. Les plats sont tout en raffinement, le service est professionnel et attentionné… et les prix sont à l’avenant. Mais quelle soirée!

Le soir de mon passage, le menu dégustation L’Expérience mettait en vedette un fin gravlax de saumon présenté de deux façons (aussi délicieuse l’une que l’autre), un tataki de bœuf accompagné d’une déclinaison de canneberges, un magret de canard avec sauce au sherry et purée d’asperges, ainsi qu’un chou à la crème de framboise acidulée accompagné d’une délicate glace au lilas.

Le plat Inspiration, pour les clients plus raisonnables, mariait un demi-homard à une savoureuse déclinaison d’asperges et à des morilles qui donnaient une touche luxueuse à l’ensemble. Une soirée dont je garderai de beaux souvenirs très longtemps.

Menu dégustation L’Expérience: 85 $/personne

Accord de quatre vins choisis avec soin, en fonction des plats de L’Expérience : 75$/personne (demi-accord possible).

Plats principaux à la carte: de 28 à 52$ chacun

Voir le menu du soir

Réserver une table

À jumeler avec: une longue promenade sur la Place des Canotiers (à 8 minutes de marche du restaurant), ou jusqu’à la Place Royale (à 10 minutes de marche) pour prendre le funiculaire menant à la Terrasse Dufferin.

Où dormir?

Monsieur Jean – Hôtel particulier

2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec G1R 0C5

Après avoir marché des kilomètres au soleil et accompagné de grands repas de vin nature, pas question de conduire! Cet hôtel-boutique, seul membre nord-américain du groupe Small Luxury Hotels of the World, a des lits moelleux dans des chambres équipées d’une petite cuisinette fort pratique. Et il est situé au meilleur endroit qui soit pour partir à la découverte de la vieille ville: au point de rencontre des jolies rues Saint-Jean et Côte de la Fabrique.

La porte bleue surdimensionnée et le nain de jardin de style «mosaïcultures» qui accueillent les clients à l’extérieur donnent un peu idée de l’expérience, tout comme le décor du lobby et des chambres, très «Alice au pays des merveilles rencontre Louis IX». À mon arrivée, le personnel avait caché dans ma chambre un diamant qu’il me suffisait de trouver pour obtenir un cocktail gratuit au bar de l’hôtel, Le Bijou. Dans la salle de bain, un mignon canard jaune à nœud papillon et des produits de bain au parfum de pomelo; sur mon lit, un loup pour m’aider à bloquer toute lumière et une petite boîte aux couleurs de Champagne Chocolatier. Par la fenêtre, une vue exceptionnelle sur le Vieux-Québec, qui se déployait à mes pieds.

Nuitée pour 2 personnes: prix variables selon les dates et les catégories de chambres

Stationnement intérieur: 35$ par jour

Voir les chambres

Notre journaliste était l’invitée de la Coopérative de quartier Le Petit Champlain, de Monsieur Jean Hôtel particulier, du restaurant Chez Rioux & Pettigrew, de la Maison Smith et du club FISH, qui n’ont eu aucun droit de regard sur cet article.

Pour tout savoir en primeur Inscrivez-vous aux infolettres de Châtelaine Courriel *

Newsletters * Tout sélectionner La quotidienne : l’essentiel selon Châtelaine, du lundi au vendredi. C’est exquis : le meilleur en cuisine selon notre rédactrice en chef, le samedi. C’est extra : les tendances mode, beauté et déco, le dimanche. Les promos et concours de Châtelaine et ses partenaires.

CAPTCHA

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.