Pourquoi aller voir la pièce Les serpents, avec Rachel Graton?

La trame

«Trois filles, trois mères, trois réalités. La première, madame Diss, traverse les longs champs de maïs jusqu’à la maison de son fils dans l’espoir de lui emprunter de l’argent. Avec l’ex et la femme actuelle de ce dernier, elle assiste, impuissante, aux actions de cet ogre tout droit sorti d’un conte de fées, prêt à dévorer ses enfants au moindre signe de faiblesse.»

Marie Ndiaye

« La plume de Marie NDiaye, lauréate des prix Femina et Goncourt, est imagée et intelligente. La pensée ne cesse de se développer au fil des pages. C’est un thriller psychologique palpitant qui nous amène à réfléchir à notre incapacité à unir nos forces, à nos individualités qui persistent malgré la crise.»

Des femmes complexes

« Les héroïnes de la pièce ne sont ni victimes ni bourreaux. On a envie à la fois de les prendre dans ses bras et de leur dire qu’elles ont ce qu’elles méritent. Nancy, mon personnage, a quitté son fils et son mari afin de fuir la terreur que lui imposait cet homme. Lorsque, des années plus tard, elle revient chercher son fils, on se questionne sur le conditionnement des femmes à assumer leur rôle de mère, sur les limites de leur liberté.»

Les serpents. Du 12 novembre au 7 décembre à l’Espace Go.

