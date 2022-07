Livres : 5 nouveautés à dévorer sous le soleil

Neige des lunes brisées, par Waubgeshig Rice, traduit de l’anglais par Yara El-Ghadban, Mémoire d’encrier, 250 pages.

Fragments de fin de vie

Ce sera son dernier livre. Il est aussi lucide qu’honnête sur la question et nous en voudrait de ne pas l’être autant que lui. Simon Roy en a débuté l’écriture le 22 février 2022, un an jour pour jour après avoir reçu un diagnostic de gliome de stade 4. Un cancer du cerveau incurable, pour le dire simplement. Sous cette forme de fragments qu’il affectionne et qu’il maîtrise comme peu d’autres – on sait le succès que lui ont valu Ma vie rouge Kubrick (2014) et plus récemment Fait par un autre (2021) –, Simon Roy nous parle de la peur, de ses origines et de ses différentes manifestations. Peur du monstre sous le lit, peur d’une invasion extraterrestre, peur de la nuit qui vient. Croisant ses propos et ceux de Stephen King, d’Orson Welles, de Stanley Kubrick, mais aussi de Pascal et autres philosophes, il réfléchit au sens d’une vie dont il perçoit le terme, et qu’il souhaite pleine jusqu’au bout. Ma fin du monde est un livre sur l’après, mais surtout sur l’avant.

Ma fin du monde, par Simon Roy, Boréal, 144 pages.

Une pionn i ère dans les Prairies

On peut très bien imaginer les difficultés rencontrées par une femme médecin-légiste dans la Saskatchewan de la fin des années 1910. Si on conjugue à cette trajectoire professionnelle hors norme une orientation sexuelle encore mal acceptée, on se trouve devant un être pour le moins original, inévitablement à part. C’est dans ce contexte digne du Far West que Lesley Richardson, femme de tête tout juste nommée pathologiste de la province, doit contribuer à différents dossiers judiciaires qui secouent sa société. La découverte d’ossements sur la terre d’un fermier des environs de Régina, notamment, ossements appartenant sans doute au Métis Lionel Sanschagrin, mystérieusement disparu depuis un an. Elisabeth Tremblay, dont la série Filles de Lune s’est écoulée à 200 000 exemplaires, signe ici un roman à cheval entre le polar, le roman d’amour – la relation entre Lesley et sa conjointe Lucinda occupe une grande place dans l’histoire – et le portrait à teneur féministe. Une dimension qui prend tout son sens quand on sait que l’autrice s’est inspirée de Frances Gertrude McGill, surnommée la « Sherlock Holmes de la Saskatchewan », qui y a réellement agi comme pathologiste de 1920 à 1946 !

La pathologiste, par Elisabeth Tremblay, Flammarion Québec, 304 pages.